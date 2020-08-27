食衛局：戶外「勞動工作者」毋須戴罩

視情况執法 大狀：易生摩擦

本報向食衛局查詢「體能活動」是否包括戶外搭棚、搬運工作，而拉筋、跳舞、散步、踩滑板、耍太極。食衛局回覆，一般而言，在戶外做劇烈運動的人應不需要佩戴口罩，另視乎實際情况，在戶外從事相當消耗體力的勞動工作人士亦可根據合理辯解而不需要佩戴口罩，執法人員會按實際情况和各相關因素判斷是否接納相關合理辯解。

法政匯思成員、大律師何旳匡表示，有關條文寫「體能活動」涵蓋範圍很闊，且不清晰，由執法人員按實際情况和各相關因素判斷，可預見於執法時易生摩擦，「踏單車是運動，踏單車送外賣亦耗體力，屆時要逐一爭議什麼是消耗體力」。他相信有可能因條例寫得不清楚，導致公眾有感執法人員是選擇性執法。

（疫情第三波）