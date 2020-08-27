港大發現抑制劑 阻新冠病毒複製

研製一種治療新型傳染病的特定抗病毒藥物，一般需時5至10年，故現有藥物會被選用治療新冠病毒及其他新型傳染病，這些藥物通常只有中等活性。研製廣譜抗病毒藥物可提供廣譜的治療方案及快速抑制大流行，有望成為疫情控制的轉捩點。

阻SARS MERS病毒複製逾百倍

港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊研究發現，一種從小鼠「β-defensin-4」及蛋白肽「P9R」分離出來的P9R，可透過結合病毒及抑制宿主細胞的內體酸化反應，而內體酸化是病毒生命周期中的關鍵步驟，P9R可抑制病毒複製。結果顯示，P9R可抑制新冠病毒、SARS及MERS病毒複製超過100倍，研究亦發現P9R帶正電愈多，其抑制病毒的能力愈強。

團隊研究表明，P9R可以抑制2009年大流行的甲型H1N1病毒、禽流感甲型H7N9病毒、新冠病毒、SARS、MERS及鼻病毒。小鼠實驗顯示，P9R可有效保護70%的小鼠免於受流感病毒感染，此外，用低劑量的抗病毒肽作病毒培養後，亦沒有發現耐藥突變體。該研究成果已於國際科學雜誌《自然通訊》發表。

研究刊《自然通訊》 有望對抗新興病毒

研究團隊表示，P9R經進一步研究後有望可用於對抗新興病毒，是次研究提供了一種針對病毒及宿主的廣譜抗病毒藥物新策略。

（疫情第三波）