酒家樓面染疫 24確診近半源頭不明 堂食明延至晚九 許樹昌籲觀察一兩周 倘反彈應收緊

長期病翁危殆兩周亡 累計79死

第三波疫情在本周一首現個位數確診後，連續兩天回升至雙位數確診，昨增24宗本地及相關個案，當中11宗源頭不明，比例達46%。此外，一名居住於屯門藍地、本身有長期病的81歲翁，上月於病發後5天入院，留醫近一個月，其間一度危殆逾兩周，延至昨午不治，累計79名病人染疫亡。

過去7天不明個案佔比回升

本報分析過去7天源頭不明個案佔本地及相關個案的比例，由上周四（20日）的35%一度回落至22日的29%，但近日持續攀升，前日源頭不明比例最高達56%。昨新增的11宗源頭不明個案亦涵蓋各行各業，包括一名50歲、任職始創中心海港酒家的女樓面，該酒樓因應疫情停業至9月8日；一名46歲家庭式私人司機，涉事家庭未有人初步確診；另有保安員、退休人士、私人裝修工等。

張竹君：難永遠限制 會逐步放寬

港府於明天起放寬食肆晚市堂食至9時等措施。被問仍有不少源頭不明個案，是否不宜放鬆措施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港源頭不明個案已維持於三、四成一段時間，證明社區一直有隱形傳播鏈，但基於「技術原因（technical reason）」，政府難以永遠限制社交距離，會逐步地放寬防疫措施。

為免增加感染風險，張竹君呼籲市民外出要戴口罩及保持手部衛生，她認為目前疫情整體有下降趨勢，但速度是「一級級」下跌，通常維持在某個宗數一段時間。

至於海港酒家女樓面具體負責什麼工序，酒家有否分開執枱及傳菜，張竹君昨表示未有資料，如食肆能分開負責執枱及傳菜的員工，萬一有顧客是隱形患者，可減少接觸用過的餐具和食物上唾液而交叉感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，疫情仍在20多宗的水平「拉鋸」，而源頭不明個案維持一定比例，顯示病毒已深入社區，現行措施局部有效，但無法遏止不明傳播鏈。他相信，即使「飲食業執晒都未跌到零（確診）」，目前放寬晚市堂食、維持兩人限座應「穩陣」，但如市面多人聚集仍有疫情反彈的隱憂，呼籲政府觀察一兩周，若個案回升要再收緊，否則可逐步放寬至4人限聚。

對於有酒店推出住宿套餐，容許超過兩人一房聚會，張竹君表示目前仍實施兩人限聚，呼籲不要多於兩人相聚。許樹昌認為防疫措施難以規限私人地方的行為，籲市民自律，保持社交距離。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676