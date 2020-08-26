【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」

廸：第一種拒絕心態，是拒絕將自己置於當下政治鬥爭之中……香港人眼前最大的政治難題是如何重奪選舉權，「主留派」對「房中大象」視而不見的思考進路就顯得離地甚至退縮避戰。

張：若要避戰，行了出去，我只以一個市民身分抗爭，留下才是將自己置於政治鬥爭之中，怎可能是避戰？

廸：第二種拒絕心態，是拒絕面對「以委任取代民選」對民主原則的侵犯，以及港人隨之而起的憤怒。

張：我當然同意這一年是違法違憲的政治打壓，但責任上，我認為要留守。

廸：第三種拒絕心態，是拒絕承認議會抗爭已遭全面封殺。

雄：我們不是剛剛一起跟進CIC（屯門青山灣入境事務中心）絕食事件，而因為我們的議員身分才能短時間內進入CIC探訪及與入境處開會嗎？若果議會真的半點價值都沒有，我們是否不應再參選？