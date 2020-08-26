認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導

浸大社會工作系副教授潘佳雁稱，本港心理輔導人手非常不足，輔導員與大學生比例為1比1342，遠超美國1名輔導員對430名學生。她期望「REST Online」成為輔導員的額外資源，紓緩人手不足問題，以認知行為治療助學生紓壓。

認知行為治療理論認為，思想產生情緒、行為及身體反應，例如學生遇求職困難時，或會質疑自己能力，繼而感不安、焦慮，令其不斷檢查電話或電郵，以免失去獲聘機會。治療有助參加者意識和辨別自己的負面思維等，從而紓緩壓力。

參加者會接受10周輔導，包括8周網上學習認知治療技巧，輔導員亦會面見參加者兩次，及作一次電話訪談，跟進輔導情况。就讀副學士、學士等課程的本地大專生，若經問卷及會面評定心理壓力水平屬輕度至中度，就可免費參與計劃。首批26名參加者正接受輔導，團隊冀招募共260名學生參加。計劃詳情及登記可瀏覽網頁https://restonline.hkbu.edu.hk。