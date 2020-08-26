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休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用

【明報專訊】警務處正申請延長使用一幅位於荃灣警署毗鄰的休憩用地至2025年，荃灣葵青地政處早前諮詢地區意見。荃灣區議會轄下一個委員會昨討論有關議題，並通過動議，反對荃灣警署繼續佔用該地。警務處回覆稱，荃灣警區會就申請與相關部門保持聯絡，作適當跟進。

涉及的休憩用地位於荃景圍及青山公路交界處，面積約1040平方米，地政總署過去10年以「臨時撥地」形式，撥予荃灣警署作「停泊行動車輛、儲存鐵馬及刑事調查查獲物證車輛」用途，限期於9月1日屆滿，警方正申請延長該地使用期限至2025年9月。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會昨討論有關議題。區議員趙恩來稱，該地規劃用途屬「休憩用地」，理應發展公共休憩空間，但多年來被警方佔用作停車場，違背規劃原意。他昨在會上動議反對警方繼續佔用該地，並要求政府將該地交康文署發展公共休憩設施。動議以14票贊成、2票反對獲通過，投反對票的包括工聯會葛兆源及公屋聯會文裕明。

區議員促地署警方勿一意孤行

趙恩來引述地政總署代表在會上稱，較早前已完成就該地的諮詢，正考慮警方申請。他說區議會已表達反對意見，期望警方及地政總署在事件上勿一意孤行，應將該地用作更惠民的用途。

區議員劉卓裕稱，早前發現該地已用作警方私人停車場，疑違反批准用途。他說該地早於1993年被警方佔用，批評政府多年來未有落實規劃，區內亦有聲音希望用作休憩或公共設施。劉說會去信予發展局、地政總署等跟進，初步建議可用作寵物公園，或類似「賽馬會流金匯」的社區安老支援設施。

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