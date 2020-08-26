教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回

學術評委會否決 稱著作出版機構「不夠國際」

為香港獨立媒體（獨媒）創辦人之一的葉蔭聰，6月底收到校方通知其「實任」申請被否決，未獲終身合約，僅獲一年合約；他7月提出上訴，周一（24日）接到上訴不成立的通知。他昨在獨媒撰文交代細節，稱其申請獲3名資深、高級教授組成的系內評審委員會以及文學院院長推薦，但由3名具翻譯、英文及歷史學術背景的教授組成、校長委任的FAP，一致表明不推薦，指葉著作的學術出版機構不夠重要及國際級。

葉稱，文學院院長要求交由4名校外評審聽取獨立意見，4人分別是本地及國際知名教授，而結論為一致支持推薦。FAP雖同意校外評審人選，但最終沒接納他們意見，葉引述有FAP成員稱，有校外評審非真心推薦，又質疑某些校外評審不夠世界級。

葉向本報稱，他認為FAP成員對他有特定印象，原因不明，在開會前已有反對他申請實任的結論。他質疑以FAP權力之大，日後同事的人事申請須獲該會成員認同，更甚於學術界認同。

另外，不獲續約的浸大社工系講師邵家臻在facebook稱，已以公開資料守則向浸大索取拒絕續約的相關會議紀錄，並去信校方表明願意公開資料，他說40日後收到資料會公諸於世。邵又去信校長抗議，促對方交代其不獲續任的決定。