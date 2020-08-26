港聞

港聞二

教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回

【明報專訊】 嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰早前向校方申請「實任」（substantiation）被拒，他昨撰文稱，申請上訴亦被駁回，意味明年8月約滿需離任。文中透露，他雖獲所屬學系教授、學院院長及校外評審推薦，最終仍被學院學術評審委員會（FAP）以其著作的學術出版機構「不夠國際」為由，拒絕其申請。他向本報稱未計劃進一步行動，認為做任何事已無補於事。

學術評委會否決 稱著作出版機構「不夠國際」

為香港獨立媒體（獨媒）創辦人之一的葉蔭聰，6月底收到校方通知其「實任」申請被否決，未獲終身合約，僅獲一年合約；他7月提出上訴，周一（24日）接到上訴不成立的通知。他昨在獨媒撰文交代細節，稱其申請獲3名資深、高級教授組成的系內評審委員會以及文學院院長推薦，但由3名具翻譯、英文及歷史學術背景的教授組成、校長委任的FAP，一致表明不推薦，指葉著作的學術出版機構不夠重要及國際級。

葉稱，文學院院長要求交由4名校外評審聽取獨立意見，4人分別是本地及國際知名教授，而結論為一致支持推薦。FAP雖同意校外評審人選，但最終沒接納他們意見，葉引述有FAP成員稱，有校外評審非真心推薦，又質疑某些校外評審不夠世界級。

葉向本報稱，他認為FAP成員對他有特定印象，原因不明，在開會前已有反對他申請實任的結論。他質疑以FAP權力之大，日後同事的人事申請須獲該會成員認同，更甚於學術界認同。

另外，不獲續約的浸大社工系講師邵家臻在facebook稱，已以公開資料守則向浸大索取拒絕續約的相關會議紀錄，並去信校方表明願意公開資料，他說40日後收到資料會公諸於世。邵又去信校長抗議，促對方交代其不獲續任的決定。

相關字詞﹕邵家臻 嶺南大學 實任制 葉蔭聰

上 / 下一篇新聞

童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究
民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究
預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備
預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手