港聞

港聞二

預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備

【明報專訊】特首林鄭月娥將於10月14日發表《施政報告》，她昨表示香港公共財政出現「非常嚴峻情况」，明言要管理期望，施政報告不會再有很多需動用公共財政的新措施，但稱經歷疫情、動亂等，是時候檢視如何加強香港的防備，包括治安、經濟、公共衛生的防備，令香港更有能力應對日後挑戰。

林太昨於行會會議前會見記者，被問到會否為年輕人、示威者舉行施政報告的諮詢會或聽取意見，以及會否推動政改修補社會撕裂。她稱，任何有意見者，都歡迎用各式途徑轉達意見。前日亦開始一系列按主題、持份者的諮詢，但由過往的30、40場壓縮至12、13場。

中大商學院高級講師李兆波稱，政府一向依賴賣地、利得稅等收入；經濟較差時收入亦會減少，加上早前政府因應疫情要救市，「都是在用以前的儲蓄，不可能長期做」。他稱近日疫情放緩，如至10月施政報告發布時亦能穩定，政府未必需大灑金錢。

議員：需留錢給疫苗負壓醫院

立法會議員陳凱欣稱，政府應「還原基本步」，穩定市民對政府期望，包括保障健康、安全，至於「高大遠」、要花錢的，則應三思。她稱政府目前需預留儲備買疫苗、增建負壓醫院等，另就人口老化亦應有計劃，包括社區設康健中心、公立醫院設皮膚科等，應讓公眾看到規劃，包括覓地選址等。

林鄭民望淨值回升至-46點

另外，香港民意研究所於本月17至20日隨機抽樣電話訪問1020名市民，調查特首及特區政府民望等指數，林鄭月娥最新評分為26.8，民望淨值為-46百分點，較半個月前升8個百分點；特區政府的最新滿意率淨值（滿意減不滿意）為-45百分點。至於受訪者對中央政府的信任淨值，則是-29百分點，較半年前升14百分點。

相關字詞﹕施政報告 施政報告諮詢

上 / 下一篇新聞

童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究
民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回
教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手