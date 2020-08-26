預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備

林太昨於行會會議前會見記者，被問到會否為年輕人、示威者舉行施政報告的諮詢會或聽取意見，以及會否推動政改修補社會撕裂。她稱，任何有意見者，都歡迎用各式途徑轉達意見。前日亦開始一系列按主題、持份者的諮詢，但由過往的30、40場壓縮至12、13場。

中大商學院高級講師李兆波稱，政府一向依賴賣地、利得稅等收入；經濟較差時收入亦會減少，加上早前政府因應疫情要救市，「都是在用以前的儲蓄，不可能長期做」。他稱近日疫情放緩，如至10月施政報告發布時亦能穩定，政府未必需大灑金錢。

議員：需留錢給疫苗負壓醫院

立法會議員陳凱欣稱，政府應「還原基本步」，穩定市民對政府期望，包括保障健康、安全，至於「高大遠」、要花錢的，則應三思。她稱政府目前需預留儲備買疫苗、增建負壓醫院等，另就人口老化亦應有計劃，包括社區設康健中心、公立醫院設皮膚科等，應讓公眾看到規劃，包括覓地選址等。

林鄭民望淨值回升至-46點

另外，香港民意研究所於本月17至20日隨機抽樣電話訪問1020名市民，調查特首及特區政府民望等指數，林鄭月娥最新評分為26.8，民望淨值為-46百分點，較半個月前升8個百分點；特區政府的最新滿意率淨值（滿意減不滿意）為-45百分點。至於受訪者對中央政府的信任淨值，則是-29百分點，較半年前升14百分點。