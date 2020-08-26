民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究

胡志偉關注能否擋建制干擾

民主黨主席胡志偉表示，需時研究香港民研建議，稱已打「開口牌」告訴公眾會服膺結果，故關注門檻能否處理建制派動員等干擾，「你提出門檻，總不能建制派叫你去就去，留就留」。他說要再諮詢香港民研，冀結果準確反映民主派支持者的意見。公民黨黨魁楊岳橋表示，需時研究及商量，暫無其他回應。

對於為何參考群組的門檻較高，鍾庭耀表示，民主派支持者對相關問題的認識應較深，故更容易達成共識。他解釋採用「雙門檻」的做法，稱民調需同時諮詢市民及充當授權機制，故「雙門檻」一方面向所有市民，另一方面向特定支持者處理重新授權的問題。

對於民主黨稱門檻等方法學問題交由香港民研決定，鍾庭耀形容是「嗰波推來推去」，稱香港民研已盡責提出建議，強調最終決定權在民主黨手上，包括釐清受民調綑綁的議員、向什麼群體徵求授權及設定門檻等。

問題設計方面，研究所建議在每個問題列出受民調綑綁的議員，並詢問受訪者是否支持他們「留任議員一年」；或是否支持他們「辭職離開議會」，並根據誠實假定，要求受訪者確認是否上述議員的支持者。

暫定9·21起訪問

成功樣本設在2000人

研究所建議將成功樣本設在2000個，受訪者年齡下限為18歲，暫定9月21日開始電話訪問，預計一周內完成。