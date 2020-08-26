港聞

港聞二

民研拋雙門檻機制 兩黨稱需時研究

【明報專訊】民主黨委託香港民研做民調定議員去留，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀昨公布，建議設立「雙門檻」機制，剔除回答「不知道」的受訪者後，受訪者意向達其中一個門檻便跟從：一、整體受訪者逾半支持去或留；二、參考群組逾三分之二人支持去或留。參考群組是指表明是受民調綑綁議員的支持者。

胡志偉關注能否擋建制干擾

民主黨主席胡志偉表示，需時研究香港民研建議，稱已打「開口牌」告訴公眾會服膺結果，故關注門檻能否處理建制派動員等干擾，「你提出門檻，總不能建制派叫你去就去，留就留」。他說要再諮詢香港民研，冀結果準確反映民主派支持者的意見。公民黨黨魁楊岳橋表示，需時研究及商量，暫無其他回應。

對於為何參考群組的門檻較高，鍾庭耀表示，民主派支持者對相關問題的認識應較深，故更容易達成共識。他解釋採用「雙門檻」的做法，稱民調需同時諮詢市民及充當授權機制，故「雙門檻」一方面向所有市民，另一方面向特定支持者處理重新授權的問題。

對於民主黨稱門檻等方法學問題交由香港民研決定，鍾庭耀形容是「嗰波推來推去」，稱香港民研已盡責提出建議，強調最終決定權在民主黨手上，包括釐清受民調綑綁的議員、向什麼群體徵求授權及設定門檻等。

問題設計方面，研究所建議在每個問題列出受民調綑綁的議員，並詢問受訪者是否支持他們「留任議員一年」；或是否支持他們「辭職離開議會」，並根據誠實假定，要求受訪者確認是否上述議員的支持者。

暫定9·21起訪問

成功樣本設在2000人

研究所建議將成功樣本設在2000個，受訪者年齡下限為18歲，暫定9月21日開始電話訪問，預計一周內完成。

上 / 下一篇新聞

童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
單獨羈留後性情大變 曾喊「好驚唔想一人」
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
美領館職員館外遇襲 男子被捕 未見涉政治
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件
預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備
預告施政報告「慳使」 林鄭：檢視增治安防備
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
男子車內燒炭 途人大石破窗救人
教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回
教授院長校外評審同推薦 嶺大葉蔭聰實任上訴駁回
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
休憩地撥警泊車10年 區會大比數反對續用
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
認知行為治療渡逆境 浸大推網上學生輔導
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
岑子杰議辦收包裹 藏刀片針筒
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】回應羅致光「權力負面影響好大」 林鄭：政客做官 可能佢有感受
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】模擬政總做背景 新社聯網上請願
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】為駿洋火滾 田二少籲特首「尊重一下」準居民
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】陳日君籌款 買月餅贈鐵窗「手足」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】立會去留分歧 阿廸超雄辯「3種心態」
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手
【Emily】民記徐英偉拍片 籲全民檢測僱主幫手