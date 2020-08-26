初中社會科課本 提護統一義務 未經送審 新書列反修例事件

明報記者 黃焯謙 蕭愷情

香港教育圖書有限公司（下稱教圖）今年新出版《初中綜合人文系列》，與齡記出版有限公司（下稱齡記）《新世紀生活與社會 基礎部分》（2019年更新版），同列於教育局非「適用書目表」，即沒經教育局審閱。適用書目表中共有7套生活與社會科課本，本報翻閱當中兩間出版社有關「公民權責」單元的課本，與齡記及教圖相關單元課本比較，發現「香港居民的權利與義務」部分篇幅及內容有異（見圖）。

資料欄稱倘戰爭狀態 港人須服役

教圖新書提到，根據《基本法》香港居民享有言論、新聞、遊行等自由；香港居民亦要履行不同義務，包括遵守法例、參與公共事務等。送審教育局、由明報教育出版有限公司及培生香港分別出版的「公民權責」課本，均載有類似內容。

齡記課本亦有以上內容，同時以大半頁篇幅闡述香港居民要維護國家利益，「香港居民亦負有維護國家統一和民族團結的義務，並且不可做出危害國家安全和利益的行為」。同頁「資料室」欄目提到，若人大常委會宣布戰爭狀態，中央人民政府可發命令，在港實施《中華人民共和國兵役法》，「使香港居民在履行兵役義務方面，有具體的法律可以依循」；以上內容未見於上述另外3本「公民權責」課本。

教圖新書亦於「影響香港人身分認同的因素」一節中，加入反修例事件，稱政府提出修訂《逃犯條例》，引起逾百萬人參與「反修例」遊行，「擔心草案容許將香港犯罪嫌疑人引渡至中國內地受審，削弱香港的司法獨立」，並提及另有團體發起撐修例集會，「認為修訂條例能填補現時香港法律的漏洞」。

講述「本土意識」 指港人捍衛核心價值

新書另有一節講述「本土意識的影響」，提到近年愈來愈多港人積極發表意見，以捍衛香港的核心價值，如2014年撐廣東話行動、2019年有法律界人士發起黑衣遊行捍衛法治等。本報日前報道中學通識書修訂，不少通識書商已用「本地」字句取代原版的「本土」。

教聯：介紹國民義務 提升身分認同

教協：加插兵役法 好古怪

教聯會主席黃錦良稱，過去數年先後有佔領運動及反修例事件，近期亦較多青年有反中行為，認同在課本介紹作為中國國民的義務，提升學生的國民身分認同。他又說，反修例事件並非不可在課本提及，但要讓學生了解正反意見，並強調當中有很多違法事情，涉事的人須付代價。

教協副會長田方澤表示，談及香港居民的權利與義務時，較少提及「維護國家利益」，但認為加入有關章節「可以理解」。但他認為同頁有關兵役法的欄目，充滿國內民族主義思潮，「大家一直認知香港是和平國際社會，突然加插這段好古怪」。