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大鐵槌砸飾櫃 兩匪劫百萬元金飾

【明報專訊】兩名蒙面匪昨晨持刀及槌闖入粉嶺一間金行，一分鐘內打破飾櫃，劫去約值100萬元金飾，奪門登上一輛接應私家車逃去。閉路電視顯示有警車曾巡經金行門外，警車離開後匪徒隨即趕至行劫。警方正追緝匪徒下落。

待警車離開即落手 過程1分鐘

事發昨早約9時半，兩名蒙面匪徒分別持刀及一個約兩呎半長鐵槌，闖入聯和墟和豐街一間珠寶金行，以鐵槌連番重擊飾櫃的強化玻璃，將之打穿一個大洞，繼而掠去約4盆金器，奪門逃去，職員事後報警。事後現場遺下一把大鐵槌，警方封鎖現場調查。金行閉路電視片段顯示，事發前曾有警車巡經金行門外，當警車駛離不足兩分鐘，一輛銀色私家車駛至，兩名持牛肉刀及大鐵槌、身穿全身深色衣物的蒙面匪徒落車衝入店內，打爆店內飾櫃，掠去約值100萬元的金器後登回私家車逃去，整個行劫過程僅1分鐘。

另一閉路電視片段顯示，兩名匪徒闖入金行後未有理會店內職員及顧客，持槌賊隨即狂扑飾櫃。一名顧客見狀逃走，另兩名職員則在飾櫃後蹲下。持刀匪曾一度嘗試用手拉開飾櫃玻璃，險被同黨的鐵槌擊中。二人打爆飾櫃後，隨即把4盆金器放入紅白藍尼龍袋，再奪門逃去。大埔警區重案組正追緝兩匪下落。兩名匪徒均為男子，中等身材，案發時分別穿灰色上衣及黑色上衣，同穿黑色褲，戴黑色鴨舌帽及口罩。警方呼籲任何人如就案件有資料提供，致電3661 3543與調查人員聯絡。

相關字詞﹕上水 打劫珠寶 打劫金行 打劫

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