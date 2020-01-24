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粵港破黑工妓女人蛇集團 拘104人

【明報專訊】香港警方聯同入境處及廣東省執法部門瓦解一個跨境販運人口集團，拘捕104人，包括集團主腦及骨幹成員，並檢獲17艘經改裝的大馬力快艇及3輛私家車，總值900萬元。

警：疫下管制入境 更多偷渡

警方去年新成立的新界北販運人口調查隊一直留意非法入境及黑工情况，早前留意到因疫情出入境管制收緊下，多了東南亞及內地人蛇偷渡來港。警方透過蒐集情報，鎖定一個6月份起活躍於新界及廣東省的人蛇集團。香港警方聯同入境處及廣東省執法部門上月起展開「箭雲」聯合行動，共拘捕60男44女，年齡16至65歲，包括於前日拘捕38歲集團鄧姓男主腦，另拘捕14名骨幹成員、26名助手及63名非法入境者及黑工，主腦及部分人有三合會背景，部分人已被落案起訴，並檢獲17艘經改裝的三引擎大馬力快艇及3輛私家車，總值900萬元。

警方新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨稱，該集團透過廣東省的接頭人，在網上以社交平台招攬欲來港工作的人，再收取5000至15,000元人民幣的「人蛇費」，以改裝快艇安排他們經珠海循水路偷渡來港，並在香港西面如東涌或屯門上岸，並安排酒店讓他們藏身，再介紹工作給人蛇，包括在地盤及回收場工作，或賣淫。集團又會物色身材健碩及好勇鬥狠的男子參與黑幫活動。

物色精壯人蛇為黑幫效力

警方上月21日至23日在東涌一些熱門上岸地點埋伏，共拘捕兩名擔當蛇頭的骨幹成員及6名內地人蛇，截獲一部接載人蛇的私家車。其中於7月21日，警方由東涌追截私家車至油麻地，拘捕車上一名蛇頭及兩名非法入境女子。兩名蛇頭涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」，已被起訴。另於8月，警方在屯門一酒店拘捕3名非法入境或逾期居留女子，又以「依靠他人賣淫的收入維生」拘捕4名男子。

水警於8月21日晚至翌日清晨聯同內地執法部門在屯門龍鼓灘截獲一艘企圖逃走的快艇，該9米長快艇載有19人，只有5件救生衣。警方拘捕駕船內地男子、兩名本地男子及8男8女內地人蛇。另內地執法部門上月尾在內地截獲11艘快艇及26名內地船員，及在本月初截獲一艘快艇及兩輛車，拘捕集團5名骨幹成員及30名中國籍及越南籍人蛇。

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