起火工廈劏房滿佈 一劏10多伙 網上放租4600元 屋署：嚴厲執法

屋宇署回應稱，工廈並非設計作住宅，若工廈單位被改作住宅用途，由於同一工廈其他單位仍然可能有工業活動或用作儲存危險及易燃物品，住戶會面對極大消防安全風險。因此，署方會採取嚴厲執法行動，以取締工廈內作住宅用途的單位。該署正翻查紀錄，並會派員視察涉事工廈，若發現有違反《建築物條例》，會採取適當行動。

每層一單位 最少3層變劏房

本報記者昨午到火警現場了解。肇事的越聯工業大廈共13層，每層均只有一個登記單位。記者發現起火的9樓，一個大單位至少被劏成10多個房間，走廊天花及牆身被熏黑，走火通道擺滿同被熏黑的裝修材料。記者嘗試走進起火單位，一名自稱單位管理員的男子正在清理現場，驅趕記者離開。

記者其後到工廈其他樓層觀察，發現5樓單位一劏19伙，走廊裝有19個分拆電表及樓層平面圖。其中一個劏房大門虛掩，內裏面積不足100平方呎，內有一個玻璃門分間的浴室、一個雪櫃及一張碌架牀。

至於7樓單位則一劏22伙，全由建築公司租用作貨倉。貨倉租戶朱先生稱租用該工廈20多年，過去一直未見有劏房，至近年9樓及5樓先後被業主改成劏房，當中9樓被劏成最少25伙，認為該樓層供電加大電線短路的風險，「好多（人）偷雞嚟住，你博我又博，平租有個單位，唔驚死咪入嚟住囉，根本就唔應該住人」。

記者翻查資料，發現一間地產代理曾負責起火樓層的劏房租務，並於本月中到租屋網站發文，其發布的圖片顯示，該樓層被劏最少11伙，其中一個面積280平方呎的劏房內設有獨立廁所及浴室，月租4600元。本報曾致電該地產代理查詢，對方稱「唔知呀，你搵第二個啦！」

屋署曾發僭建物警告信

未見對劏房執法

根據土地註冊資料，一名報住浙江的姓王內地男子於2018年4月以1539萬元購入9樓單位，而5樓單位則由一間名為Kellex Industries Limited的公司持有，該公司由伯恩光學創辦人、富豪楊建文及其妻林惠英持有。土地註冊文件亦顯示，屋宇署曾於2014年3月及去年11月兩度向越聯工業大廈的業主立案法團發警告信，要求清拆天台及後巷僭建物，但未見有針對劏房的執法文件。