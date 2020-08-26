涉違國安法被告被拒保釋 高院：有潛逃重犯風險

被告大致康復 考慮10月再申保釋

被告唐英傑涉於今年7月1日，在灣仔駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，其後被控「煽動他人分裂國家」和「恐怖活動罪」，早前一度因骨折留醫，需坐輪椅到庭應訊。據了解，唐目前大致康復，已能站立行走，心情樂觀堅強，惟家人對案件頗為擔心，幾乎每日往收押所探望。律師團隊預計短期內沒有其他方法令唐獲保釋，正考慮會否在下次提堂階段、即10月6日再次提出保釋申請。

官：國安法沒排除保釋權利

特殊案件或有影響

李官在判辭重申，國安法第42條沒排除被告申請保釋的權利，但同時提到，法庭雖認為第42條的影響只是「表面多於實際」（more apparent than real），不等於條文完全沒削弱（undermine）「可被推翻的保釋假定（the rebuttable presumption of bail）」原則，預計在某些特殊案件中，條文將令該些案件的保釋有不同結果，惟法庭在審理保釋上仍保有角色；又稱第42條與《刑事訴訟程序條例》中「在特別情况下可拒絕被控人保釋」的條文重點雖有不同，前者仍未對現行涉保釋的法例帶來重大改變。

另外，李官昨表示，為免影響被告享有公平審訊的權利，頒下經編輯的判辭供傳媒及公眾查閱，當中刪去12段涉是次申請被拒的原因。司法機構職員又要求記者填寫申請表格，列出聯絡方法和報道範圍。

【案件編號：HCCP463/20】