反修例檢控 八成負法律後果 警消息：及格水平 大狀：數據沒意義

2093人被控 佔被捕21％

警方昨公布，反修例運動中檢控2093人，首三位控罪為「暴動」（663人）、「非法集結」（332人）及「藏有攻擊性武器」（322人）。

消息：堅守檢控尺度 數字未能反駁濫告指控

警方消息人士稱，由於案件數目眾多，暫時完成司法程序的人數較少，儘管84%被告須承擔法律後果，但暫難以用該比率完全反駁濫告的指控。消息人士又稱，涉及公安條例的罪行，檢控及定罪門檻比搶劫、爆竊案更高，因前者沒有受害人或證物，律政司不接受純粹以警員所見作證，起碼要有攝錄證據，故認為「定罪率」達八成多屬及格水平，顯示當局能堅守檢控尺度。根據律政司計算定罪率的定義，簽保守行為不計算在內。

大律師公會執委石書銘稱，縱使是分析定罪率，亦須視乎被告認罪及經審訊後定罪案件比例才有意思，而是否有濫告，更重要是被告獲法庭釋放的案件中，法官所給的意見，不少指警員證供有問題等。他說，一直有公安條例定罪門檻低的爭議，反指非法集結、阻差辦公等更易入罪。

大狀：是否濫告重點法官意見 多案未審

大律師黃宇逸稱，拘捕後未被檢控的人仍佔大多數，且有很多需抗辯的案件未開審，「暴動案只審完兩單」，認為警方數據「一啲意義都無」。

另外，就中大學生會幹事會臨時行政委員會向新生發「家書」，稱中大人在去年的警民衝突中，以血汗和青春換來「暴大人」之名，警方發言人稱，中大校園被嚴重破壞，學生會反而指黑為白，令人遺憾。

明報記者

（反修例風暴）