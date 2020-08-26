認向痱滋警揮拳 被告：阻不明者衝擊警總

暴動襲擊傷人裁表證成立

被告岑曉麟（26歲）昨被裁定暴動及襲擊致造成實際身體傷害兩罪表證成立。

岑曉麟供稱，案發當天自下午起逗留立法會「煲底」，其間曾與同伴到警總門外舉標語默站，呼籲警察停止濫用暴力，直至晚上再到警總。他承認曾協助搬鐵馬以堵塞警總出入口。

岑表示，案發時在警總車閘外扶着鐵馬，與身邊人交談，突然看到涉案便衣警張金福從轉角位衝出，推跌一名女子，「我以為佢係不明人士，襲擊在場人士，想上前制止佢」。岑稱在場者一直嘗試制止張，但不成功，又稱曾揮拳兩次及腳踢一次，解釋使用武力是為了制止張襲擊身邊人、自衛以及阻止他衝擊警總。

控方指稱岑刻意襲擊便衣警，令他受到實際傷害，「不理青紅皂白，見到同路人襲擊佢（張）就加入戰團」，稱「制止張襲擊他人」之說純屬被告的開脫理由，岑不同意。控辯雙方舉證完畢，下周一（31日）結案陳辭。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）