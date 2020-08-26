警證供矛盾 骨折學生脫襲警罪擬索償

脫罪被告嚴世宏（20歲），因事件左臂骨折。他在庭外表示，當時倒地被警方壓着後，感到有人「鋤」其左臂，事後要住院數天及做物理治療，現時「間唔中會痛」，不能長時間拿重物，正與律師商討，考慮向警方索償。

官：或被警員從後推 跌向涉案警長

原控罪指稱被告於2019年8月3日，在港鐵黃大仙站B2出口外，襲擊警長徐兆雄；被告另一項被指於同日同地襲擊警員麥永祥的襲警罪，早前審訊時已被裁定表證不成立。

裁判官梁少玲裁決時指出，從呈堂影片可見，突然有一隻手從下而上伸向被告背後，被告隨即跌向涉案警長徐兆雄。梁官認為，片段雖未能看到事發經過，但片中被告一直手持電話拍攝徐，難突然襲擊他。

梁官又指出，首先調查被告的警員蔡孟冬，供稱被告欲撲向徐，但他在被告背後也沒出手阻止，認為他的反應不合理；另一在場警員麥永祥亦隻字不提有人在被告背後伸手，至辯方盤問時，才不否認片段中的手屬於他。梁官認為作供警員沒準確講出事實的全部，供辭亦有矛盾，裁定被告襲警罪名不成立。

【案件編號：KTCC1503/20】

（反修例風暴）