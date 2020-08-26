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彥霖母遭圍罵 兩人涉擾證人被捕

【明報專訊】15歲女生陳彥霖的死因聆訊昨踏入第二日，彥霖的母親繼續旁聽。死因研訊主任甫開庭即向裁判官表示，彥霖的母親及外祖父前日離開法院時不但遭包圍辱罵，更被車輛尾隨。裁判官聽畢陳辭，批准彥霖的家屬使用特別通道進出法庭。昨午5時，逾20名軍裝及便衣警在法院門外戒備，以護送彥霖母親的座駕離開。

7婦被通緝 官准家屬特別通道出入

警方昨午在西九龍裁判法院門外拘捕17歲男生及65歲退休婦，涉嫌擾亂公眾秩序，據悉該男生為人稱「lunch哥」的David。

深水埗警區刑事總督察張樂泉晚上交代案情表示，案中死者家屬在法院外至少遭10人包圍、辱罵，有人高舉粗口手勢等；警方除了拘捕兩人，現正通緝最少7名40至60歲女子。張重申，騷擾證人是嚴重罪行，又稱他們滋擾死者家屬行為卑劣及涼薄，並會按情况作出相關警力調動。

昨早開庭時，庭上不見彥霖母親何姵誼的蹤影。外聘死因研訊主任、大律師曾藹琪表示，何姵誼及彥霖外祖父何潤來本周一離開法院時被人大聲辱罵，亦發生碰撞。兩人登上私家車後被另一架車尾隨，於是駛往長沙灣警署求助，尾隨車輛的人聲言「唔會再跟你哋啦」，兩人最終由警方護送回家。死因研訊主任透露，何姵誼希望旁聽聆訊，但該次經歷令她感到不安全，故申請安排特別通道予兩人出入法庭。

裁判官高偉雄表示，法庭應該保障兩人出庭聽審的權利，故批准申請。休庭個半小時後，何姵誼就現身庭上的近親席旁聽。

（反修例風暴）

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