童院社工：彥霖無自殺傾向 自殘為逃走 襲警案後情緒起落聽到怪聲 精神科醫生：非幻聽思覺失調

明報記者

死者陳彥霖於去年9月19至22日之間去世。社會福利署助理社會工作主任黃燕麗稱，彥霖於2017至2019年6次被送女童院，由於彥霖讀過第一組別的中學，性格聰明又開朗，於2018年獲女童院給予「A+」的評價。

黃燕麗稱，彥霖去年3月9日再被判入女童院，因不甘心再度被困，彥霖用膠袋箍頸自殺，最終被送入醫院。彥霖出院後原應送回女童院，途中突然「揈開」職員的手，逃去無蹤。彥霖被找回後，黃燕麗稱曾問她為何自殘，彥霖稱從醫院逃走成功率較高，黃遂認為彥霖無意了結生命。

6送女童院羈押 頭撼窗送院

直至8月14日，彥霖因襲警案被押往女童院羈押。黃燕麗稱其時彥霖手腳有瘀傷，彥霖稱是警員上手銬時弄傷，黃當場要求警員將彥霖送院驗傷。她記得彥霖送院後獲處方藥膏，但之後無留意彥霖的傷勢。彥霖翌日亦投訴「有警察挑釁佢，對佢無禮」，在場警員建議彥霖向投訴警察課立案。

黃燕麗表示根據女童院紀錄，彥霖自此情緒不穩，開始破壞女童院的物品，例如撕爛書本及弄壞警鐘，職員報警。警員接報到場後，彥霖以粗言罵警員，並戲稱「你都唔靚仔，唔係劉德華！」警員及後決定收隊，彥霖繼續吵鬧，並以頭撼玻璃窗，最後被送院。

服藥後變穩定 盼做「人見人愛女孩」

黃燕麗稱彥霖住院期間，曾向她說「聽到有人同我講嘢」，不過彥霖獲處方藥物，精神狀况開始改善，最終可於8月22日出院，送返女童院。黃燕麗形容彥霖出院後情緒穩定、條理清淅，「以前嘅彥霖返咗嚟」。彥霖亦在女童院的要求下撰寫反省文，寫到未來3年「希望做人見人愛的女孩，完成設計課程可學有所用，與家人開心生活」。

精神科醫生：患對立反抗症會情緒失控 面對巨壓或腦海現聲音

青山醫院兒童及青少年精神科醫生楊禹行稱，他於8月19日、即彥霖失蹤前約一個月診治彥霖。醫療紀錄顯示，屯院醫生曾確診彥霖患有急性壓力反應，他診斷彥霖亦患上「對立反抗症」（oppositional defiant disorder）。

楊稱對立反抗症是精神病，典型症狀包括情緒失控及挑戰有權威的對象。雖然彥霖聲稱聽到一男一女的怪聲，但一般而言，面對巨大壓力的年輕人都有可能在腦海浮現聲音，「譬如彥霖面臨襲警案咁」，他診斷彥霖沒有患上思覺失調、幻聽或妄想。

另一青山醫院精神科醫生鍾加詠於8月21日為彥霖處方微量鎮定劑，供彥霖情緒激動時服用。她透露曾致電彥霖的母親何姵誼，惟對方表明不會帶彥霖到精神科覆診，彥霖自己亦不想覆診。她認為彥霖病况較輕微，於是簽紙同意讓彥霖出院。

醫生稱陳母表明不帶彥霖覆診

彥霖母親何姵誼首次以死者家屬身分發問，她稱鍾加詠曾表示彥霖不願意覆診，她當時遂強調「佢聽到男人聲講嘢喎」，惟鍾回覆「我check過，只係佢反叛啫」。鍾加詠回應稱，這段對話沒出現在醫療紀錄上，「慣常做法係有講就會寫低」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

（反修例風暴）

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