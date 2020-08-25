【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠

出席者包括陳肇始鄧炳強

除咗林太，出席儀式嘅包括政務司長張建宗、食衛局長陳肇始、創新及科技局長薛永恒、發展局長黃偉綸、警務處長鄧炳強等人。民主黨林卓廷質疑，呢個安排可見政府有幾糜爛，質疑部分官員完全唔關事，都去呢啲場合表忠，「𠵱家香港咩環境？呢啲歌舞昇平嘢（儀式），同社會氣氛格格不入」，佢指陳肇始出席係無謂，認為理應防疫最優先，批評佢不分輕重。

政府中人：出席者牽涉關口運作

政府中人就解釋，呢個口岸係粵港三大跨境基建之一，過去高鐵通車出席官員都唔少。翻查資料，當年近400名嘉賓出席，包括港區人大代表、立法會議員等。

該政府中人話，深圳毗鄰香港，路程唔太遠，強調出席官員大部分都同關口運作有關，如發展局係整個工程負責部門，運房局長陳帆及陳肇始就同使用關口過境嘅貨車、跨境食物運輸有關係，而3個紀律部門首長同保安局長李家超，則負責日後關口運作。至於薛永恒就會同特首到深圳蓮塘附近嘅科技園參觀。