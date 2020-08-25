港聞

港聞二

【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠

【明報專訊】深圳蓮塘口岸／香園圍邊境管制站聽日（26日）開通，特首林鄭月娥連同11個官員會出席儀式，林太喺facebook話，雖然政府工作可豁免14日檢疫，但佢哋仍須提交核酸檢測陰性結果先可以過關，所以佢同代表團同事都接受新冠病毒檢測，由衛生署護理人員進行咽拭子採樣。

出席者包括陳肇始鄧炳強

除咗林太，出席儀式嘅包括政務司長張建宗、食衛局長陳肇始、創新及科技局長薛永恒、發展局長黃偉綸、警務處長鄧炳強等人。民主黨林卓廷質疑，呢個安排可見政府有幾糜爛，質疑部分官員完全唔關事，都去呢啲場合表忠，「𠵱家香港咩環境？呢啲歌舞昇平嘢（儀式），同社會氣氛格格不入」，佢指陳肇始出席係無謂，認為理應防疫最優先，批評佢不分輕重。

政府中人：出席者牽涉關口運作

政府中人就解釋，呢個口岸係粵港三大跨境基建之一，過去高鐵通車出席官員都唔少。翻查資料，當年近400名嘉賓出席，包括港區人大代表、立法會議員等。

該政府中人話，深圳毗鄰香港，路程唔太遠，強調出席官員大部分都同關口運作有關，如發展局係整個工程負責部門，運房局長陳帆及陳肇始就同使用關口過境嘅貨車、跨境食物運輸有關係，而3個紀律部門首長同保安局長李家超，則負責日後關口運作。至於薛永恒就會同特首到深圳蓮塘附近嘅科技園參觀。

相關字詞﹕開通儀式 林鄭月娥 蓮塘香園圍口岸

上 / 下一篇新聞

港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
中國議題課本刪諷刺漫畫
中國議題課本刪諷刺漫畫
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論
民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論
有線主播主管王春媚請辭
有線主播主管王春媚請辭
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
七人車遭賊拆走零件音響
七人車遭賊拆走零件音響
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
政府感染風險通知App 料下月完成開發
政府感染風險通知App 料下月完成開發
研究：熱夜增2.43%死亡風險
研究：熱夜增2.43%死亡風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物