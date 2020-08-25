Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年8月25日星期二
港聞二
港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
中國議題課本刪諷刺漫畫
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論
有線主播主管王春媚請辭
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
七人車遭賊拆走零件音響
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
政府感染風險通知App 料下月完成開發
研究：熱夜增2.43%死亡風險
尊子漫畫
【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
中國議題課本刪諷刺漫畫
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論
有線主播主管王春媚請辭
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
七人車遭賊拆走零件音響
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
政府感染風險通知App 料下月完成開發
研究：熱夜增2.43%死亡風險
尊子漫畫
【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物
港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
中國議題課本刪諷刺漫畫
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論
有線主播主管王春媚請辭
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
七人車遭賊拆走零件音響
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
政府感染風險通知App 料下月完成開發
研究：熱夜增2.43%死亡風險
【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物
prev
next