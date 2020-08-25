研究：熱夜增2.43%死亡風險

全日最低溫度為攝氏28度或以上即為熱夜，按天文台數字，上月為有紀錄以來最炎熱的月份，更出現連續11日熱夜。中大未來城市研究所聯同本地專家分析2006至2015年的10年數據，以出現熱夜數字與死亡人數作統計模型分析，計算酷熱天氣對死亡風險的影響，發現熱夜會增加2.43%死亡風險，連續出現5天熱夜更增加6.66%的死亡風險，而女性及長者更受影響。

小街狹窄新市鎮建築密難散熱

研究亦分析2011至15年的氣溫紀錄，顯示除了銅鑼灣、旺角等鬧市出現較多時數熱夜，荃灣、元朗、天水圍等新市鎮亦是熱夜重災區。

中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟表示，市區的小街狹窄，令熱力難以釋放，而新界日間普遍較熱，主要因多高速公路，柏油路面吸熱，加上離海濱較遠，散熱較慢，至晚上因部分新市鎮建築密集不通風，亦令溫度未能散去。

劉表示，晚間是身體休息的時間，但熱夜出現或令身體無法回復，高溫亦影響睡眠質素。他續說，過去有不少研究亦指出，女性體內脂肪較男性高，而長者亦容易受長期病患影響，熱夜會增加其身體負荷。

專家倡城市規劃入手 助空氣流通

有份參與研究的港大建築學院副教授任超亦關注劏房住戶，表示有報道曾指出，劏房室內氣溫甚至比室外高，擔心對住戶健康構成更大影響。她建議由城市規劃及設計入手，設計街道時順應風向，減少樓宇平台上蓋面積，並採梯級式平台設計，令區內空氣流通，稱已開展與規劃署的合作。至於現已完成發展的社區，她認為可加種樹木、在平台上種植，或設垂直綠化牆。