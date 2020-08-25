港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤

【明報專訊】加密貨幣漸為人接受，令不少政體都將目光投向數字貨幣。數字貨幣有其好處，行政成本降低，同時所有金錢流向都可追溯，非法交易無所遁形，阻嚇犯罪。因此，在國家層面確有推動數字貨幣的理由。但好處以外，尚有其他政權未必想你知道、卻相當重要的考慮因素。

私隱問題固然是其一，而當貨幣發行如此輕易，政權要從中使詐，將之變成一個封閉的無限通脹系統亦不困難。但我真正在意的，是這種國家級數字貨幣與加密貨幣背道而馳。

加密貨幣的核心是去中心化。這種去中心化有三重意義：架構上，透過結構性的多節點，避免單點故障拖垮系統；管理上，各自為政，而非中央數據庫管理；運作邏輯上，參與者之間靠共識維繫，一旦遇到重大決策再投票。但由政權推行的數字貨幣，相信不會實踐這3個方向的去中心化，當中的節點、參與者會嚴加篩選，運作共識亦會緊跟國家主旋律，說穿了，就是以去中心化的手段達到中心化的目的 ，令國家對金錢流動、個人商業行為有更好的控制。

現金應用確會催生犯罪、甚至衛生等問題，但現金面前，人人平等，然而，數字貨幣推行後，政權或將之與個人背景、信用狀况等掛鈎。所以，在數字貨幣面前，未必人人平等，一些不被政權認同的人，資產會否「被貶值」，甚至不准使用？不得而知。

假如為了解決現金應用問題而擁抱數字貨幣，卻將一些實際存在，但政權未必樂意透露的問題視而不見，未免天真。作為加密貨幣參與者，我樂見大家接受去中心化的區塊鏈應用和加密貨幣，但對以去中心化手段達到中心化目的之國家級數字貨幣有保留。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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