科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍

今學年升讀中六的嘉慧，父母為基層工人，收入僅足應付交租及日常生活開支，無額外資源添置電腦。去年疫情期間，嘉慧只能透過手機上網學習，每日從早上8時上課至下午5時，盯着手機屏幕，「很小，看得不清楚，又不能『分屏』」。今年5月，學校告知她可免費申請舊電腦，獲批後，父母6月把電腦帶回家。「最大分別是，電腦屏幕大一點，處理文件速度快一點，看電腦屏幕也較清晰。」嘉慧認為用電腦學習，比使用手機成效高5倍。

Microsoft「電腦翻新計劃」支援學童，該公司香港公益事務總監吳家麗引述調查表示，600名受訪學生中，逾七成表示因缺乏電腦或電腦陳舊影響學習，她今年初收到多個電話表示有意捐電腦，Microsoft一個月內已收到1000多台，主要來自大企業及銀行，其後聯絡資訊科技教育領袖協會及國際十字路會分發。

派600電腦 3日登記滿額

資訊科技教育領袖協會主席黃健威表示，疫情下，父母在家工作，孩子亦需在家學習，如家中只有一台電腦，未能滿足眾人需要，該會收集逾500部翻新電腦，一周內送出逾九成，反映學生對電腦需求極大。國際十字路會負責派發600多台翻新電腦，該會社區聯絡主任潘洺崚表示，短短3日已登記滿額。

倡企業縮換電腦周期捐機

吳家麗說，企業一般更換電腦周期約為2至3年，盼疫情下企業縮短周期，並將舊電腦捐予有需要者，盼令港學童可「一人一機」學習。

明報記者