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港聞二

有線主播主管王春媚請辭

【明報專訊】有線電視上周解僱3名工程部資深員工，引發新聞部員工聯署反對。有線寬頻集團財務總裁郭子健昨晤新聞部各主管，重申屬恆常架構安排，又承認可改善溝通。有線新聞主播組主管王春媚（圖）昨向同事發放她較早前請辭並獲接納的消息，沒交代辭職原因。

管理層稱炒工程員工屬「恒常安排」

有線新聞部員工轉發王春媚昨午向下屬發的短訊，稱早前已向管理層請辭並獲接納，10月將離開有線，但無透露原因。她說對離開已工作15年的地方「確實萬分不捨」，明白公司最近動盪影響到人心，勉勵同事「縱風雲變色，大家也要專業為先」。本報昨多次致電予她，均不獲回覆。

郭子健昨晨會晤新聞部各主管交代解僱3名工程人員原因，據悉他於會上重申決定屬「恆常架構安排」，並非裁員，又說是希望新聞部「進一步發展」，不會影響新聞部運作，又強調決定由管理層做出，但沒正面回應新聞及公共事務副總經理謝燕娜、最近「空降」的新聞總監陳興昌及李臻有否參與決定或事前是否知情。

有線會後發聲明重申決定屬「架構調整及人力資源的檢討」，是為強化新聞部，應付未來競爭，強調管理層不干預新聞自由。有新聞部員工向本報表示，解僱工程員工事件嚴重打擊士氣，管理層的解釋未能釋除疑慮，不理解員工質疑，「好像對牛彈琴」。

406前員工聯署促解䆁

406名有線新聞前員工以實名向有線寬頻主席邱達昌發聯署信，並於今日登報，稱對有線近期不尋常人事變動「深感震驚、痛心及憂慮」，形容解僱3名工程部員工的決定「是一個不了解新聞部運作，而又不作諮詢的錯誤決定，嚴重打擊新聞部士氣」，要求管理層解釋原因。聯署者包括新聞台前高級副總裁黃餘發、直播新聞台前台長陳潤芝。

通訊局《頭條新聞》裁決覆核獲受理

另外，香港電台節目製作人員工會及記者協會早前提出司法覆核，要求推翻通訊事務管理局裁定港台電視節目《頭條新聞》2月播出的一集，內容侮辱警方的投訴成立，以及向港台發出警告的決定。港台工會及記協昨稱申請已獲法庭受理。

相關字詞﹕王春媚 解僱 有線電視

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