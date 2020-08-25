民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論

鍾庭耀較早時建議設兩門檻，剔除「無意見」受訪者後，達到其中一個門檻便跟從：一、整體受訪者逾半支持去或留；二、民主派支持者逾三分之二人支持去或留。胡志偉表示，稍後會跟民主派議員就建議交流、討論；至於若兩門檻均未能達到會怎做，他稱民主派需進一步探討，「是我們的政治責任、判斷」。

林卓廷稱，現時陸續有傳媒安排辯論，冀市民多關心，引述鍾庭耀稱冀民調前社會可多理解各方理念，「不是表態就算，最重要是表態時是否明白優劣、後果」，他強調若棄守議會將要面對嚴重後果，包括明日大嶼、大灣區投票等惡法，稱重大決定要經較深入社會討論，但上周的民調則會「參考在心中」。

鍾劍華：樣本料兩三千人

被問到民調門檻準則，民研副總行政總裁鍾劍華解釋，一般政治決策都是過半通過，而香港不少項目會用三分之二作為門檻，認為兩者較易理解；他說，若重大決策採取「simple majority（簡單多數決）」風險較高，舉例英國脫歐公投中，兩派意見甚分歧。至於民調樣本數目，他稱初步估計約兩三千名受訪者。

邵家臻願跟 陳志全：全體跟從始跟

社會福利界議員邵家臻早前稱傾向留任，他昨說會尊重民調結果，跟隨民調決定去留。早前表態「不是主留派」的人民力量陳志全稱，不會評論其他議員的決定及做決定的方法；「這是民主黨民調，不是民主派民調」，除非所有民主派議員事前承諾受民調結果約束，才會考慮跟從。