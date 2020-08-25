港聞

港聞二

民主黨按雙門檻定去留 委民研民調 稍後與泛民議員討論

【明報專訊】現任立法會議員延任不少於一年，民主黨昨正式委託香港民意研究所做民調決定去留，香港民研行政總裁鍾庭耀較早時建議設兩門檻定去留，該黨林卓廷稱，問卷、門檻設計「一定會遵從他們的專家獨立意見，絕不會有任何異議」。黨主席胡志偉其後補充，必定會尊重提議，稍後會跟民主派立法會議員交流、討論。

鍾庭耀較早時建議設兩門檻，剔除「無意見」受訪者後，達到其中一個門檻便跟從：一、整體受訪者逾半支持去或留；二、民主派支持者逾三分之二人支持去或留。胡志偉表示，稍後會跟民主派議員就建議交流、討論；至於若兩門檻均未能達到會怎做，他稱民主派需進一步探討，「是我們的政治責任、判斷」。

林卓廷稱，現時陸續有傳媒安排辯論，冀市民多關心，引述鍾庭耀稱冀民調前社會可多理解各方理念，「不是表態就算，最重要是表態時是否明白優劣、後果」，他強調若棄守議會將要面對嚴重後果，包括明日大嶼、大灣區投票等惡法，稱重大決定要經較深入社會討論，但上周的民調則會「參考在心中」。

鍾劍華：樣本料兩三千人

被問到民調門檻準則，民研副總行政總裁鍾劍華解釋，一般政治決策都是過半通過，而香港不少項目會用三分之二作為門檻，認為兩者較易理解；他說，若重大決策採取「simple majority（簡單多數決）」風險較高，舉例英國脫歐公投中，兩派意見甚分歧。至於民調樣本數目，他稱初步估計約兩三千名受訪者。

邵家臻願跟 陳志全：全體跟從始跟

社會福利界議員邵家臻早前稱傾向留任，他昨說會尊重民調結果，跟隨民調決定去留。早前表態「不是主留派」的人民力量陳志全稱，不會評論其他議員的決定及做決定的方法；「這是民主黨民調，不是民主派民調」，除非所有民主派議員事前承諾受民調結果約束，才會考慮跟從。

相關字詞﹕鍾庭耀 香港民意研究所 民主黨 議員延任

上 / 下一篇新聞

港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
鄧達智：曾確診會驚 會更小心
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
聶德權：參與檢測人數無關措施放寬
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」
中國議題課本刪諷刺漫畫
中國議題課本刪諷刺漫畫
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
新華社轟中大學生會「暴大人」自居
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
觀塘工廈疑熱水爐起火 住客疏散
有線主播主管王春媚請辭
有線主播主管王春媚請辭
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
10煞伏擊 青年遭拖出的士斬傷
七人車遭賊拆走零件音響
七人車遭賊拆走零件音響
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
科企收千電腦 翻新贈基層生 中六生告別盯手機上課 稱效高5倍
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
專欄：國家級數字貨幣的問題 ／文：章濤
政府感染風險通知App 料下月完成開發
政府感染風險通知App 料下月完成開發
研究：熱夜增2.43%死亡風險
研究：熱夜增2.43%死亡風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠
【Emily】蓮塘明開通 林鄭12人出動 林卓廷：唔關事官員都去表忠
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】葉劉賀70歲 特首夢「邊敢諗」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】公大要改名 社運人倡「之鋒大學」
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】克勤發檢測挑戰 籲tag人參與
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】數碼港支援 C AllStar喺Minecraft虛擬舞台開騷
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物
【Emily】提醒個別交通意外唔使報案 警方被質疑想偷懶漠視動物