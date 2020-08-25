邱騰華：與美交涉改標「中國香港製造」

邱騰華昨出席生產力局一個網絡研討會時，引述美方海關文件所示，措施延遲45日至11月9日生效。邱騰華相信，延後生效的原因是兩地的進出口商需時解決技術問題，例如已出貨的商品如何處理進口標籤。

美延生效日期至11月9日

他表示，港府正透過美國辦事處與美方交涉，包括探討其他展示產地的方式，例如標明中國香港製造（Made in Hong Kong, China）；另外，政府於日內瓦的人員亦準備在美方一意孤行、違反世貿協定的情况下，向世貿據理力爭，爭取香港應有權益。

邱騰華於網絡研討會中，直斥美國做法「來意不善」，打擊香港獨特地位，重申《基本法》賦予香港獨立關稅地位。

他表示香港反對美方措施，並非因更改「香港製造」標籤影響產品品質保證，亦非反對香港作為中國的一部分，而是香港與其他國家一樣作為世貿成員應互相尊重，「不應因為地緣政治或兩國相爭而將國際規矩抹去一邊」。