港珠澳橋塌台兩死意外 顧問公司脫罪

官指奧雅納不符條例「東主」定義

被告為負責合約管理及監督承建商工作的奧雅納工程顧問、其前僱員黃君皓，僱用工人的棚架分判商WSS Engineering Systems Limited，以及供應工人的聯合建築及人力資源有限公司。裁判官早前基於證據不足，裁定黃毋須答辯，他和奧雅納均獲批訟費。

裁判官指出，奧雅納曾向主要承建商香港寶嘉建築有限公司投訴，拆卸工作台的施工章程未妥善獲批，惟寶嘉沒妥當處理，反映奧雅納對涉案工程沒實際控制或管理權，否則它可阻止地盤作有關工程，認為奧雅納不符《工廠及工業經營條例》中「東主」定義，裁定罪名不成立。

另兩涉案公司各罰3萬

至於WSS和聯合建築，裁判官認為它們沒積極確保僱員的安全，亦沒為工人作安全培訓，反而「隻眼開隻眼閉」，裁定兩公司違反法定責任，各罰款3萬元。

翻查報道，香港寶嘉建築有限公司、中國港灣工程有限責任公司，和威勝利香港有限公司共3間總承建商早前已承認27張傳票控罪，被判罰款共61.4萬元。

【案件編號：WKS14879-14882/17、WKS14885/17】