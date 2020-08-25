刑恐案表證成立 黎智英：「搞X你」指法律追究

黎不自辯 周五結案陳辭

控方傳召事主X的同事Y作供。Y憶述，2017年6月4日他原先舉機拍攝李柱銘，惟突然聽到黎智英在罵同事X，遂馬上拍攝黎智英，並稱對方當時「似係講粗口」。辯方問及《東方日報》在2014至2017年間是否經常派員跟蹤黎智英，Y說「可以咁講」，並承認會跟隨黎進出《蘋果日報》大樓，包括外出午膳。

庭上亦播放黎智英與警方會面的錄影片段，片中何俊仁在旁陪伴，警員郭志浩引述黎智英案發時向事主X所言，包括「我×你老×，你唔好咁近影我，我實搵人搞×你」。黎智英承認曾以類似說話罵X，稱《東方日報》已派記者「24小時跟咗我3年」，X更「成日跟蹤我，成日搞我」，及形容X在案發時「好aggressive」，令他感到憤怒。

稱記者挑撥 「兜口兜面影我」

警員郭志浩遲疑片刻，詢問「咩叫aggressive？」，黎智英再解釋X「兜口兜面影住我，挑撥我」。警員再問黎智英口中的「搞」意指什麼，黎解釋「可能攞injunction、搵律師、或者報警」。黎智英並強調，「我斯文人，唔會用好似黑社會方法搞佢」，但承認自己當時是「衝口而出」。

黎智英被控2017年6月4日晚上，在銅鑼灣維園內近音樂亭的位置，恐嚇事主X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

【案件編號：WKCC956/20】