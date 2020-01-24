搗22非法賭檔拘153人 賭客共用冰壺除罩飲食

部分釣魚機場曾短時間接連被搗

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，港島總區刑事部於本月10至23日，聯同港島所有警區先後搜查22個商廈、唐樓、工廈、私人屋苑及車房單位，搗破17間樓上釣魚機場及5間非法麻將館，並於其中一間釣魚機場破獲小型武器庫；部分釣魚機場曾於短時間內連續被搗破兩次。

港島總區（毒品/行政及支援）總督察林敏儀表示，新冠病毒疫情期間，本港合法娛樂場所被關閉，有黑幫看中時機，於港島多區的舊樓、二三線商廈及工廈開設非法賭檔吸客。黑幫聘請本地或非華裔的人任「睇場」及「兌分仔」，於釣魚機場抽佣約兩成，並不時調校遊戲機難度令賭客輸多贏少，致有賭客一晚輸掉數千元。

窺準娛樂場停業 設非華裔者外傭專場

林敏儀稱，黑幫會向賭客兜售毒品及提供免費冰毒，又開設非華裔者及外傭的專門釣魚機場。涉案單位面積由200至500呎不等，一般放置3至4部釣魚機或數張麻將枱，沒張貼防疫警告及提供搓手液，賭檔職員亦不會為賭客探熱，賭客於狹窄空間下除口罩飲食，甚至共用冰壺吸毒，增加傳播疾病風險。

票控110人違限聚

被捕的91男62女，年齡由19至75歲，包括3名持雙程證內地人、5名持行街紙非華裔者及12名持身分證的非華裔者，當中部分為外傭，分別涉及管理賭博場所、在賭博場所內賭博、販毒、藏有工具可作吸毒用途、藏有攻擊性武器，以及違反逗留條件、限聚令及關閉令，當中有110人已被票控違反限聚令。行動中，警方檢獲34部釣魚機、182張積分卡、24套麻將、15張電動麻將枱、6.3萬水錢、籌碼、冰壺、牛肉刀、鐵通及小量毒品。