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休憩地撥泊「警車」 泊警員私家車 區議員稱違規劃原意 動議收回建公園

【明報專訊】毗鄰荃灣警署的一幅休憩用地，政府過去10年以「臨時撥地」形式撥予警務處，限期於下月1日屆滿。政府批出該地臨時用途為「停泊警方行動車輛，儲存鐵馬及刑事調查查獲物證車輛」，本報記者上周觀察發現，多輛停泊該處的車輛，車牌登記人為警員，屬警員私家車。有該區區議員表示，該地過去多年被警務處佔用，儼如露天停車場，疑違反規劃原意，今日於區議會動議收回該地改建公園。

警：獲准泊任何應付「行動需要」車輛

警方回覆表示，地政總署2010年將該地批予警務處作臨時用途，2015年再簽署轉讓書，批准用途包括「停泊任何車輛以應付荃灣警署的行動需要」，並稱荃灣警署監督人員「可按照行動需要作出決定」。地政總署則表示，警方擬議該地用途為停泊行動車輛，儲存鐵馬及刑事調查查獲物證車輛，因相關部門暫未有發展時間表，按臨時政府撥地機制撥該地予警方至今年9月，正處理警方延長使用申請。

該地段毗鄰荃灣警署，面積約1040平方米，去年12月底曾有人於該處投擲汽油彈，4輛車被焚毁。

本報記者上周到該地觀察，停車場設有圍欄及閘門，當日未有關閉或上鎖，20多輛車停泊該處，包括警車，停車場外亦泊有車輛。本報其後翻查車牌登記，發現最少4部停泊該處的私家車，登記人姓名與警員姓名相同，部分為荃灣警署警員。

地政就延期5年諮詢區議會

荃灣葵青地政處7月底致函荃灣區議會，表示警務處擬延長該地5年期限，至2025年，諮詢區議員意見。荃灣區議會一個委員會今日討論，該區區議員趙恩來表示，該地段規劃為「休憩用地」，但政府多年沒落實長遠規劃，一直以臨時撥地方式撥予警方，警方以此作停車場，做法絕不理想。他說該區泊車位短缺，即使用作臨時停車場亦應對外開放，不應只供予警方使用。

區議員倡公園介紹荃灣歷史文化

他指出，該處位於柴灣角一帶，歷史悠久，屬古蹟辦列為「具考古研究價值地點」之一，建議政府收回該地，發展公園介紹荃灣區歷史文化。他至今收到逾300份書面反對警方延長使用，將於今日動議收回該地，要求「還地於民」。

明報記者

相關字詞﹕警員私家車 露天停車場 趙恩來 荃灣區議會 荃灣警署

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