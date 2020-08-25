港聞

港聞二

新華社轟中大學生會「暴大人」自居

【明報專訊】大學將開始新學期，中大學生會幹事會臨時行政委員會上周向新生發「家書」，提及去年11月中大爆發的激烈警民衝突，稱中大人以血汗和青春換來「暴大人」之名。新華社昨發表題為「豈容美化暴力言論再度荼毒香港學子」文章，點名斥學生會家書「包藏禍心」，學生會對「暴大人」的稱謂「沾沾自喜」。

迎新家書提去年校園衝突 籲延續反抗精神

中大學生會致2020年度新生的家書稱，去年11月有一眾中大學生及港人以肉身抵擋子彈水炮，「誓死保衛校園」，而中大無數先賢及教授在體制內外寸土不讓，不因強權打壓而自我噤聲。學生會稱，「暴大人」之名響遍全城，是由數以百計或被捕或受傷的中大人以血汗及青春換來，呼籲中大人體現及傳承中大的「人文精神」，並延續反抗的精神，「響徹整個山城上下，以至山城之外」。

其他大學學生會近日亦有於facebook發布迎新辭歡迎新生，部分內容涉及過去一年反修例運動（見表）。新華社昨則點名批評中大。

新華社時評斥家書「惡意滿滿」，稱去年11月的衝突「明明是聚眾暴亂，卻說是『誓死保衛校園』」，「明明觸犯法律，卻對『暴大人』的稱謂沾沾自喜」。文章批評家書將暴力美化、正當化，「堪稱又一篇『黑暴』的『洗腦檄文』」。文章稱，隨着國安法實施，震懾效應已初步顯現，惟仍有類似中大學生會的組織「不知收斂，繼續將黑手伸向教育」，稱家書只是「香港教育亂象的冰山一角」，本港應「下大力氣解決教育問題」。

區倬僖：中共整頓教界 大專無一倖免

中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖不評論新華社文章。被問及會否擔心中大被針對或整治，他說中大自去年「暴大會師」已被點名批評，稱中共現時要整頓教育界，應會從宏觀及政策上整頓，相信大專學界無一倖免，中大只是其中之一。

教局：不應以「自由」為名美化暴力

本報昨向中大查詢，截稿前未有回覆。教育局昨附和新華社說法，稱去年「中文大學一度被暴力分子佔據，令追求學問的地方頓成暴力溫牀，校園儼如『兵工廠』」，校園遭破壞。局方稱，任何人不可以言論自由或學術自由為藉口，掩飾或美化暴力言論及行為，誤導其他人認同。局方又說，大學學生會的意見不代表大學立場。

相關字詞﹕反修例運動 中大衝突 中大學生會 暴大

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