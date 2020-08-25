初中通識改名「生活與社會」 學校：準備多年 無關國安法

通識教育是高中必修科，部分中學亦設校本初中通識科。至於生活與社會科由教育局設課程指引，並提供教學資源，科目有29個單元，涵蓋個人與群性發展、香港經濟、香港社會政治體系等範疇，學校可選用部分或整個課程。

稱「大勢」轉名 內容沒大轉變

張煊昌中學2019/20學年仍設初中通識科，但9月起更名為生活與社會科。校長伍德基說，以往教師會參考生活與社會科的素材，準備初中通識教學內容，認為其校本課程本身有「生活與社會科的影子」。他說，初中通識用校本課程，改名後的生活與社會科轉跟隨教育局課程指引，他認為兩者教學內容沒大轉變。

香港道教聯合會青松中學下學年初中通識科，亦改稱生活與社會科。校長吳友強說，初中通識科有「大勢」轉名，故校方跟隨，而改名後教學內容本質不變，教師會以教科書及自編教材授課。靈糧堂怡文中學2019/20學年，初中僅在中三設通識科，但下學年同樣更名。該校梅副校稱，為免一刀切轉科目名，打亂學生學習部署，校方3年前逐步將初中通識科改為生活與社會科。

教育局回覆查詢稱，已向學校說明不應提早於初中開辦本屬高中的科目（如通識教育科），而由於課時有限，學校自行開設沒有課程指引的「初中通識科」，往往影響人文科目的課時和課程完整，亦可能犧牲學生全人發展所需的均衡學習經歷。局方指出，生活與社會科有助學生銜接高中學習，籲仍開設初中通識教育科的學校盡快檢視課程。