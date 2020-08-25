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初中通識書刪遊行六四集會照 去「殖民」字眼 「本土」改「本地」

【明報專訊】6間出版社高中通識教育書經教育局審閱後，刪三權分立、公民抗命等內容，內地官媒形容是刪除「毒素」。至於初中通識書，今年亦有一套課本改版，比對去年7月初版書，新版刪去爭民主遊行、六四燭光集會照片，刪「香港本土意識的興起」內容；亦更改字眼，包括「本土」改為「本地」；新書課文不再有「殖民」字眼，「英國殖民地」、「殖民管治」字詞，均以其他說法取代。

初中通識「不應開辦」課本毋須教局審

教育局稱，2019/20學年129間中學（29%）設初中通識教育科。局方去年起向學校指明不應開辦初中通識，又指坊間所謂初中通識「教科書」未經教育局審批。初中通識書毋須送審教育局，但按局方非「適用書目表」網頁，雅集出版社有限公司出版《雅集初中基礎議題》，適用中一至中三通識教育科，5本單元書今年有新版。

「成為英國殖民地」變「落入英國管治」

本報翻閱「今日香港」單元的2020年修訂版及2019年初版，發現多處改動（見表）。部分跟雅集高中通識書修訂一致，包括刪「三權分立」字句，以及「本土」變「本地」。

至於有關香港發展史的課文，涉及「殖民」的字眼刪去或以其他字眼取代，包括刪掉「香港因此正式成為英國殖民地」。描述1997年7月1日中國恢復對香港行使主權，舊版「正式結束英國對香港一百五十多年的殖民管治」，新版改為「香港特別行政區正式成立」；另一句以「落入英國管治」取代「成為英國殖民地」。

教協：呈現親官方觀點 矯枉過正

教協副會長田方澤表示，修訂方式與早前高中通識書改動相似，加入親建制觀點，避開爭議部分，「本土意識字眼、遊行照片，都是政府不想見到的」。他形容部分修訂矯枉過正，如「本土」改為「本地」，「學術討論一向都有本土思潮，有本土詞彙，不關本土派事」；至於「殖民地」修訂，他稱，香港1970年代被剔出聯合國殖民地名單，但對香港人而言，「香港是英國殖民地」是事實及常識，認為課本呈現的是親官方觀點。

通識教育會：修改恰當 用字客觀

通識教育會會長黃家樑認為有關修改恰當，因社會事件、爭議，各界關心通識科有否偏頗，認為今次修訂是好事，因為書的用字統一、客觀，可保障教師，「坊間有些人不太熟悉通識，聽到個別字眼便很敏感，一見老師用個別字眼，便指是向學生灌輸立場」。他又稱，相信修訂「殖民地」字眼不涉政治事件，認為是「執番正」。

明報記者

相關字詞﹕通識書 教協 六四 三權分立

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