聶德權：參與檢測人數無關措施放寬

縱只百萬人參與 「不會沒用」

晚市禁堂食、兩人限聚令和口罩令等措施今晚深夜到期，政府昨日仍未公布會否放寬措施。聶德權昨接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問稱，參與全民檢測的人數和是否放寬限聚措施是分開處理，不認為單靠全民檢測可「搞掂」疫情，流行病學檢測和高危群組檢測亦很重要，3個計劃一起做才能控制第三波、回復正常生活。被問及若太少人參與，全民檢測會否成效不大，聶說：「不會無用，能夠找到一個隱形患者就有一個，哪怕100萬、200萬，或者更多或更少，都要大家努力。」

創新及科技局長薛永恒昨接受港台節目《千禧年代》訪問稱，預計本周後期會開放普及社區檢測計劃的網上登記系統，若部分市民不懂上網登記，政府會考慮在屋邨辦事處和郵局安排職員協助市民登記。薛又說，健康碼和全民檢測兩個計劃完全獨立，健康碼需待香港疫情穩定時才可推出，但預計即使完成全民檢測，疫情也未必穩定。

料計劃成效低 何栢良不參與

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，在科學角度評估普及檢測計劃的成效很低，他不會擔任採樣員，亦不會到場被採樣檢測，自己嚴格管理生活，相信受感染的可能「微乎其微」，呼籲市民從科學角度考慮會否參與。

（疫情第三波）