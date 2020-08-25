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憂鄰居起底 確診家庭求深夜送院

【明報專訊】第三波疫情中，一度有大批確診患者未能即時送院，等候期間或感徬徨。醫管局調配小隊透過電話安撫確診者並跟進病况，團隊護士哽咽談到有確診者為怕鄰居歧視央求深夜送院，感受到患者身心受壓，自己亦感心酸。

安撫候入院者電話隊 高峰日電逾百人

本港7月底至8月初曾連續12日錄得過百宗確診，確診者未必能及時送院。醫管局「護訊鈴」科組經理鄺倩儀說，團隊平日負責跟進出院病人及長期病患者等，7月底收到通知須以電話支援大批等候入院病人，「我們終於可在疫情幫手」。高峰時團隊一天致電逾百個未送院的確診者，亦要應付打入熱線的查詢者。

聞患者一格牀自我隔離 「心噏」

鄺倩儀說致電患者時，先查問對方病徵以評估身體狀况，然後教導如何避免感染同住家人。確診者等候送院或感焦慮，鄺稱部分患者「都有啲意見同情緒」，但笑言「沒人講粗口」；而患者來自不同背景，有人家中無房，與家人同住一室，只能於一格牀位自我隔離，「同事聽到都好心噏」，但仍保持專業，教導患者牀上也要戴口罩，以防傳染家人。

資深護師莊清蓮表示，患者一般希望盡快送院，但曾有一名全家確診的女患者在電話央求醫護安排他們深夜入院，問其原因，女患者說屋苑的WhatsApp群組不停「起底」冀找出確診者所住單位，擔心被知悉確診會遭歧視。莊憶起個案時不禁哽咽，「當時聽到都想喊」，當時安慰患者，「有傳染病不是她的錯」。

隨確診數字回落，等候入院者減少，「護訊鈴」本月21日暫停主動致電患者，但仍設熱線供查詢。鄺倩儀說接近一個月內共接觸逾550病人，謙稱團隊所做對比前線醫護微不足道，並謂若疫情加劇，團隊準備隨時支援。

明報記者 艾博瑜

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 醫管局

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