何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力

倡周末亦派樣本瓶 安老院每周循環驗

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，現階段應更便利有病徵患者接受檢測，目前醫管局只在周一至五於22間普通科門診派發樣本瓶，他建議擴展至周六、日，以及涵蓋其他普通科門診及衛生署的胸肺科診所，讓市民可於上述70至80間診所領取樣本瓶。

何栢良又認為，目前社區有傳播鏈，而本港檢測量已較疫情初期提高，醫管局應為所有新入院患者驗病毒；安老院舍等員工應每星期循環檢測，若因全民檢測而拖慢針對高危群組的測試是「本末倒置」。

何婉霞：陰性不代表無感染 調節篩查量

醫管局總行政經理何婉霞表示，目前已為高風險群組的入院患者進行病毒篩查，若患者無病徵，醫護會因應其風險因素及臨牀因素決定，若所有入院患者都驗病毒，對運作會有壓力。她強調，病毒有潛伏期，即使一次檢測陰性亦不代表患者無感染，當局會因應臨牀及社區情况調節篩查量。

對於出現爆發的4間公立醫院，當中廣華醫院患者的病毒基因排序仍未公布，被問到有關結果，何婉霞無正面回應，表示很可能是病人口罩戴得不好，造成互相傳染。本報再向廣華醫院補充查詢，截稿前未有回覆。

高層：醫局暫沒能力 現階段難外判私營

有醫管局高層表示，局方無為入院篩查設硬指標，但目前經急症室入內科的患者應差不多都會接受測試，至於能否擴展至其他科以涵蓋所有入院患者，他說暫時沒這能力，又涉及流程及醫院運作等問題，認為現階段難以外判入院病人檢測予私營化驗機構。

（疫情第三波）