何栢良倡入院者全驗毒 醫局：對運作有壓力

【明報專訊】第三波疫情入侵醫院，4間公立醫院均出現新冠病人入住普通病房等後傳染同房病人，造成院內爆發，共涉21名住院病人。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為醫管局應為所有新入院病人驗病毒。但醫管局表示，若檢測所有入院患者，對運作會構成壓力，並強調病毒有潛伏期，一次陰性不代表患者沒感染，會給予醫護人員臨牀自主性。
倡周末亦派樣本瓶 安老院每周循環驗
何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，現階段應更便利有病徵患者接受檢測，目前醫管局只在周一至五於22間普通科門診派發樣本瓶，他建議擴展至周六、日，以及涵蓋其他普通科門診及衛生署的胸肺科診所，讓市民可於上述70至80間診所領取樣本瓶。
何栢良又認為，目前社區有傳播鏈，而本港檢測量已較疫情初期提高，醫管局應為所有新入院患者驗病毒；安老院舍等員工應每星期循環檢測，若因全民檢測而拖慢針對高危群組的測試是「本末倒置」。
何婉霞：陰性不代表無感染 調節篩查量
醫管局總行政經理何婉霞表示，目前已為高風險群組的入院患者進行病毒篩查，若患者無病徵，醫護會因應其風險因素及臨牀因素決定，若所有入院患者都驗病毒，對運作會有壓力。她強調，病毒有潛伏期，即使一次檢測陰性亦不代表患者無感染，當局會因應臨牀及社區情况調節篩查量。
對於出現爆發的4間公立醫院，當中廣華醫院患者的病毒基因排序仍未公布，被問到有關結果，何婉霞無正面回應，表示很可能是病人口罩戴得不好，造成互相傳染。本報再向廣華醫院補充查詢，截稿前未有回覆。
高層：醫局暫沒能力 現階段難外判私營
有醫管局高層表示，局方無為入院篩查設硬指標，但目前經急症室入內科的患者應差不多都會接受測試，至於能否擴展至其他科以涵蓋所有入院患者，他說暫時沒這能力，又涉及流程及醫院運作等問題，認為現階段難以外判入院病人檢測予私營化驗機構。