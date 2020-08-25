銅芯口罩擬下月初再派 消息：上輪貨尾 無計劃再訂製

防秋冬疫情 薛永恒認反應或不佳

薛永恒昨接受港台節目《千禧年代》訪問稱，計劃9月初再向市民派發第二個銅芯口罩。他說，局方原想更早寄給市民，但疫情反覆，若要派發數百萬個口罩，擔心郵差直接派遞上門會增加社區接觸，局方又考慮到市場口罩供應充足，因此決定延至9月才派發，期望協助市民應付冬季可能出現的疫情。他說，上一輪派發銅芯抗疫口罩反應「非常好」，但現時本港市民口罩供應充足，「可能未必咁多人會接受、歡迎」。

派予上次「同意資料用於派其他口罩」者

消息人士表示，下月初派發的第二個銅芯口罩，為5月份第一輪派發剩餘的「貨尾」：第一輪銅芯口罩共派出逾590萬個，剩餘約490萬個。9月再派發對象是第一次在網上登記時揀選「同意政府將提交的資料用於派發其他抗疫用途口罩」的人。據悉，第二輪口罩派發與此前一樣以郵遞方式派送，沒有在網上登記的市民，可憑身分證到郵局取一個「銅芯口罩」。消息人士表示，現時口罩供應充足，當局無計劃下新的訂單再製另一批銅芯口罩。

本報記者昨午到深水埗一帶，未見有市民戴銅芯口罩或布口罩。售賣布口罩的莫女士表示，相比年初賣布口罩「密密手」，近月每日只得兩三人購買，「啲人貪靚襯衫，小朋友又鍾意卡通」，昨日只見一個客人戴銅芯口罩。她說，現時外科口罩供應充足，客人又認為布口罩須清洗不方便，故購買人數減少。

社協稱戴者不多 因功效受質疑

社區組織協會幹事施麗珊表示，戴銅芯口罩的街坊不多，因早前社會不少聲音質疑其功效，亦有街坊稱戴銅芯口罩不可進入公立醫院，故仍選擇戴外科口罩。

明報記者

（疫情第三波）