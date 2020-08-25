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初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫

【明報專訊】84歲婦人前日傍晚因氣促被送往天水圍醫院急症室急救插喉，其後初步確診感染新冠病毒。醫管局昨公布，醫護人員未安排婦人送入具防病毒散播功能的負氣壓創傷急救房搶救，而使用正氣壓急救房；4名急症室人員亦因未穿著合適防護裝備而須隔離。醫管局未正面回應醫護人員是否處理失當，重申救人心切。病人昨晚情况危殆，在屯門醫院深切治療部留醫。

負壓房可即用 正壓房最近

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在記者會公布事件，稱該名84歲、有高血壓的婆婆前日傍晚因氣促被送往天水圍醫院急症室，當時其血液含氧量偏低，醫護隨即安排她進入創傷急救房插喉，惟該急救房為正氣壓設定。據了解，病人抵院時急症室的負壓急救房可即時使用，但醫護人員將病人推到最近的正壓房急救。當時醫護有戴N95口罩，但部分人沒面罩或眼罩等。

醫護未穿戴合適裝備

被問失當否 醫院：救人心切

被問醫護人員是否處理失當，何婉霞未正面回應。她稱病人送院時情况很差，血含氧量低，「所以即刻推入去急救房，同事同一時間即刻衝入去急救，我們正在檢視程序有無跟足」。

本報向天水圍醫院查詢，當局有否指引要求急救要在負壓房，以及事件是否涉及人為錯誤，發言人沒正面回應，重申醫護人員當時救人心切。

翻查資料，今年1月底屯門醫院一名女患者在急症室求診期間，曾在非負壓病房逗留數小時。醫管局質素及安全總監鍾健禮曾承認流程上未能盡善盡美，向公眾致歉。

醫管局昨晚發稿補充，稱有4名急症室人員包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理為病人做高風險程序時，未有穿著合適的個人防護裝備，被列為密切接觸者，須隔離檢疫。另有5名曾與病人接觸的職員，須接受28日醫學監察；又稱確認當時急救房外沒其他病人或職員逗留，故沒有人因此被列為密切接觸者，有關急救房已徹底清潔消毒。醫管局亦表示，天水圍醫院急症室有3間急救房，兩間為正壓設定，另一間為負壓設定。

許樹昌：4醫護風險高於病毒外泄

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般而言會於負壓房做急救程序，正壓房一般是手術室，或用於治療創傷嚴重的病人，避免受病房外細菌病毒感染。他認為，做急救的醫護沒穿全套保護裝備，感染風險高於病毒飄出室外造成的交叉感染，相信病房外已消毒。對於是否涉及人為失誤，他相信事件在形勢很急下發生。

（疫情第三波）

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