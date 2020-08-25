初確婦送正壓房急救 4醫護須檢疫

負壓房可即用 正壓房最近

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在記者會公布事件，稱該名84歲、有高血壓的婆婆前日傍晚因氣促被送往天水圍醫院急症室，當時其血液含氧量偏低，醫護隨即安排她進入創傷急救房插喉，惟該急救房為正氣壓設定。據了解，病人抵院時急症室的負壓急救房可即時使用，但醫護人員將病人推到最近的正壓房急救。當時醫護有戴N95口罩，但部分人沒面罩或眼罩等。

醫護未穿戴合適裝備

被問失當否 醫院：救人心切

被問醫護人員是否處理失當，何婉霞未正面回應。她稱病人送院時情况很差，血含氧量低，「所以即刻推入去急救房，同事同一時間即刻衝入去急救，我們正在檢視程序有無跟足」。

本報向天水圍醫院查詢，當局有否指引要求急救要在負壓房，以及事件是否涉及人為錯誤，發言人沒正面回應，重申醫護人員當時救人心切。

翻查資料，今年1月底屯門醫院一名女患者在急症室求診期間，曾在非負壓病房逗留數小時。醫管局質素及安全總監鍾健禮曾承認流程上未能盡善盡美，向公眾致歉。

醫管局昨晚發稿補充，稱有4名急症室人員包括一名醫生、兩名護士及一名病人服務助理為病人做高風險程序時，未有穿著合適的個人防護裝備，被列為密切接觸者，須隔離檢疫。另有5名曾與病人接觸的職員，須接受28日醫學監察；又稱確認當時急救房外沒其他病人或職員逗留，故沒有人因此被列為密切接觸者，有關急救房已徹底清潔消毒。醫管局亦表示，天水圍醫院急症室有3間急救房，兩間為正壓設定，另一間為負壓設定。

許樹昌：4醫護風險高於病毒外泄

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般而言會於負壓房做急救程序，正壓房一般是手術室，或用於治療創傷嚴重的病人，避免受病房外細菌病毒感染。他認為，做急救的醫護沒穿全套保護裝備，感染風險高於病毒飄出室外造成的交叉感染，相信病房外已消毒。對於是否涉及人為失誤，他相信事件在形勢很急下發生。

（疫情第三波）