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昨9宗確診 第三波首見單位數 張竹君：回落時做全民檢測更易斷傳播鏈

【明報專訊】本港新冠病毒第三波疫情自7月初爆發，近日逐漸放緩，確診人數昨首次出現單位數，9宗個案中，7宗屬本地感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然昨日錄得單位數確診，但另有10多宗初步確診，「好多時都會有單日上落，整體數字向下，雖然（速度）慢點，在公共衛生角度，整個疫情未完全受控」。

全民自願參與的普及社區檢測計劃即將開始，被問確診數字回落才做是否太遲，張竹君回應說，昨日9宗確診之中，有4宗屬無源頭個案，佔一半，顯示社區仍有隱形患者，做全民檢測可找到一些無源頭個案，追蹤並截斷傳播鏈的機會大點，多個案時未必能應付得來。

化驗所助理確診 張料社區感染

7宗本地個案中，3宗與早前個案相關，屬家庭群組，其餘4宗源頭不明，包括化驗所技術助理、零售人員、外傭及文員，4人分別居於荔枝角、西灣河、北角及天水圍。確診的化驗所技術助理為26歲女子，8月19日發病。被問她有否接觸新冠病毒化驗樣本，張竹君說不清楚，而患者有朋友初步確診，認為大可能是社區感染。

匡智梨木樹宿舍有3名員工前日確診，其餘約50名員工被列為密切接觸者須檢疫，宿舍全數院友會送往亞博檢疫，以便照顧，他們昨日陸續撤離宿舍。警方昨晚表示，宿舍內有37名院友，包括19男及18女，當中9人坐輪椅；另外有13名院舍職員送往竹篙灣檢疫。

梨木樹院友送亞博

13職員入竹篙灣

另外，一名印傭上月底因白血病入住東區醫院內科病房反覆發燒，昨正式確診，17名與她一同住院而仍留院的密切接觸病人檢測呈陰性；其餘35名已出院的病人，其中9人未過14日，須入檢疫中心，當中兩人因其他原因再入院。

（疫情第三波）

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