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港大研究：港現全球首宗二次感染 或證群體免疫難阻傳播 疫苗要年年打

【明報專訊】33歲IT業男子上周第二度確診感染新型冠狀病毒，港大研究發現，該病人是全球首宗有紀錄的二次感染個案，反映群體免疫未必能截斷新冠病毒傳播，病毒有可能像其他引起感冒的人類冠狀病毒一樣一直存在，即使有抗體也不一定終身有效，但病人二次感染的病徵有可能較第一次輕微。負責研究的專家稱，病人可多次感染令控疫難度增，未來巿民或要每年接種一次預防疫苗，並可能令醫療系統的壓力等同要面對「兩次流感」一樣。至於康復者，他建議繼續戴口罩、保持社交距離，亦要接種疫苗。

4月中出院 本月歐遊返港再確診

33歲從事IT業的男子3月曾確診感染新冠病毒（第564宗），當時出現咳嗽、發燒等病徵，經治療後於4月中出院；他本月經英國到西班牙旅遊，本月15日抵港後再次確診，但今次沒有病徵，之後在亞博館接受治療，上周五（21日）出院。

無病徵 病毒基因排序異於首次

港大醫學院微生物學系的研究團隊透過基因排序，發現該名病人兩次感染病毒株基因排序明顯不同，共有24個核苷酸不同；通過對比病毒基因庫，發現第一次感染的病毒，與3、4月時美國和英國的病毒株相似，第二次病毒與7、8月英國和瑞士的病毒株相似。

研究團隊再根據其他資料，包括病人第二次確診後病毒量較高，距離首次感染已隔4個半月，以及病人曾外遊等，判斷該病人屬二次感染，並非首次感染後體內的病毒繼續釋放所致，屬全球首宗康復後受二次感染個案。

研究團隊發現，病人第二次染疫時，住院初期未能驗出抗體，到住院第5日才驗出抗體，原因之一可能是他首次染疫時體內沒有產生抗體，也可能是病人首次染疫後產生的抗體隨着時間逐漸減少，所以第二次染疫後初期驗不出有抗體。

如病毒變異 首次感染抗體或無用

研究團隊又指出，抗體是針對病毒的S蛋白，如果第二次病毒的S蛋白出現變異，病人首次染疫後產生的抗體或無法識別到第二次的病毒，而該病人兩次感染的病毒，S蛋白上有4處氨基酸不同，包括D614G等，但仍要再研究才能確定第二次感染是否因為病毒的S蛋白出現變異所致。

團隊指出，該宗個案顯示群體免疫不能截斷傳播，新冠病毒有可能像其他人類冠狀病毒一樣，長期在人類中傳播，而即使有疫苗，亦未必能提供終身免疫。團隊又提醒，應為曾染疫的人也接種疫苗，康復者亦應繼續遵守防感染措施，包括戴口罩和保持社交距離等。

抗體約半年後會失效

醫療壓力或如面對「兩次流感」

研究團隊成員之一、港大醫學院醫學系臨牀教授兼助理院長孔繁毅表示，該個案顯示即使首次感染後有抗體，但抗體水平會逐步下降，大約半年之後就會失效，不能長久免疫，故日後若有疫苗，或要每年接種一次；病毒長久存在，亦可能令醫療系統的壓力等同要面對「兩次流感」一樣。他又說，暫未見到新冠病毒有季節性，或一年四季都出現，但仍要觀察。

被問及新冠病毒如感冒反覆出現，對於醫院長遠服務有何影響，港島東醫院聯網總監陸志聰表示暫未能下定論，他說以往流感冬夏兩季高峰期都多長者入院，但毋須大幅削減服務及增加隔離設施，現時擔心新冠病毒的高傳染性，並說若病毒持續出現，公院或會再削減服務，表示這方面有隱憂。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，大部分患者感染後都會產生抗體，問題在於抗體可以維持多久，相信今次被揭再次感染的個案並非普遍，未必會出現醫院因疫情而持續迫爆的情况，但目前作出任何結論均言之尚早。

明報記者

（疫情第三波）

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