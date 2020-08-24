【Emily】全港26.6萬麻雀 減逛公園商業區

麻雀全名「樹麻雀」，鍾意棲息城市，易於觀察，係研究城市生態嘅理想指標，觀鳥會今年係連續第5年做麻雀普查，調查員喺18區住宅、工業、商業、康樂及休憩區、農業及鄉村，規劃87條路線，每條長約1公里，統計兩旁麻雀數量、行為同鳥巢數目等。

屯門深水埗沙田錄得較多

結果顯示，全港約有26.6萬隻麻雀，較舊年24.3萬隻多約9.5%，不過觀鳥會話過去5年麻雀數量無明顯增加或減少嘅趨勢。調查顯示，每條路線錄得平均最多麻雀嘅地區依次係屯門、深水埗同沙田，各區均錄得100隻以上，估計同人口密度高及舊樓較多有關。調查喺5月做，係麻雀繁殖季節，調查員共發現109個鳥巢，較舊年多約40個，香港觀鳥會高級研究專員彭俊超博士話，約九成鳥巢築喺人為建築物，例如排水口、冷氣機底同大廈外牆等。

被問到去年反修例運動期間，警方多次喺各區施放催淚彈對雀鳥影響，彭俊超話有文獻顯示動物唔鍾意催淚氣體，有可能驅散埋雀鳥，又話今次普查睇唔到有關影響，但唔可以話催淚氣體對雀鳥零影響。