田北辰促騰出駿洋邨 稱有3酒店願借檢疫

【明報專訊】政府上周表示繼續保留火炭駿洋邨第一至三座為檢疫中心，估計至今年底才停用，大批待上樓的準租戶需延遲入伙。實政圓桌立法會議員田北辰質疑政府為何不租用酒店房間予駿洋邨的隔離者。他稱已私下聯絡酒店業界，一酒店集團答允全幢借出3間較遠離民居的酒店作檢疫中心，促政府考慮，並盡快騰出駿洋邨予準住戶入伙。
根據衛生防護中心資料，截至昨早9時，駿洋邨第一至三座有242個檢疫單位正在使用，涉及357人需隔離。
田北辰稱，政府租用酒店安排高風險地區返港者入住隔離，質疑為何不同樣安排駿洋邨隔離者入住酒店。他稱曾聯絡衛生署，對方稱沒有酒店願意借房，並稱若找到酒店願意可介紹予政府。
引述衛署稱無酒店願借房盼介紹
田說已獲一酒店集團答允，全幢借出3間分別位於觀塘、葵涌及灣仔的酒店，並租予政府作隔離用途。他表示，3間酒店均遠離民居，共約1600房間，認為足以取代駿洋邨一至三座，促請政府考慮。
另外，政府向立法會內會提交文件稱，目前亞博館已有3展館用作安老院舍檢疫設施，共388個牀位，將於第四個展館設置相關設施，並擴展第一、二個展館，以令每展館各提供160個牀位，料至今年底可提供640個牀位。短期內亦將展開竹篙灣檢疫中心第三、四期工程，料12月完成，提供額外2000單位，料今年底可提供3500個檢疫單位。