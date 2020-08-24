田北辰促騰出駿洋邨 稱有3酒店願借檢疫

根據衛生防護中心資料，截至昨早9時，駿洋邨第一至三座有242個檢疫單位正在使用，涉及357人需隔離。

田北辰稱，政府租用酒店安排高風險地區返港者入住隔離，質疑為何不同樣安排駿洋邨隔離者入住酒店。他稱曾聯絡衛生署，對方稱沒有酒店願意借房，並稱若找到酒店願意可介紹予政府。

引述衛署稱無酒店願借房盼介紹

田說已獲一酒店集團答允，全幢借出3間分別位於觀塘、葵涌及灣仔的酒店，並租予政府作隔離用途。他表示，3間酒店均遠離民居，共約1600房間，認為足以取代駿洋邨一至三座，促請政府考慮。

另外，政府向立法會內會提交文件稱，目前亞博館已有3展館用作安老院舍檢疫設施，共388個牀位，將於第四個展館設置相關設施，並擴展第一、二個展館，以令每展館各提供160個牀位，料至今年底可提供640個牀位。短期內亦將展開竹篙灣檢疫中心第三、四期工程，料12月完成，提供額外2000單位，料今年底可提供3500個檢疫單位。