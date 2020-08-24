加密幣騙案 上半年飈10倍

警方今年上半年錄得143宗投資騙案，較去年同期101宗增加四成；涉及加密貨幣騙案有明顯增長，由去年的5宗增至今年58宗，受害人數由22增至93人，損失金額由330萬升至2300萬元。

少年誤信Ig廣告遭騙7.5萬

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察吳振耀指出，騙徒利用社交媒體發布假名人致富的廣告以推銷加密貨幣平台，訛稱每日可賺數萬元，受害人往往受吸引，在網站輸入個人資料後，騙徒即致電，聲稱為交易平台代表，要求事主提供信用卡號碼及一次性交易密碼，取得有關資料後於短時間內利用事主信用卡多次交易，令受害人蒙受損失。

今年上半年93名加密貨幣騙案受害人介乎15至68歲。警方表示，最年輕的15歲少年，今年3月在Instagram看到加密貨幣廣告，繼而利用父母信用卡轉帳7.5萬元至一些本地銀行戶口，但最終並未收到加密貨幣，涉案Instagram帳戶其後關閉，少年才發現被騙。吳振耀呼籲切勿相信「賺快錢」廣告，對於「高回報、低風險」的投資項目亦應先諮詢專業人士意見。

低息貸款騙案增3倍

除投資騙案，低息貸款騙案亦由去年上半年的72宗急增至今年上半年的305宗，升幅逾3倍；涉款亦由去年同期831萬元升至今年2426萬元。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣說，騙徒會假扮銀行職員致電推銷貸款計劃，及後透過社交軟件如WhatsApp等要求事主先交出一筆「保證金」或先開設「投資戶口」作借貸，訛稱其後會退回款項，惟騙徒最後失聯，款項亦不知所終。

欲借貸被哄開投資戶口 婦失85萬

顏凱欣稱，3月中一名急需現金周轉的65歲女士按騙徒要求存款18萬元至「投資戶口」，騙徒其後再着她存放67萬元至騙徒的個人戶口，訛稱可將貸款額提升至450萬元，該女士過數後騙徒失聯，到銀行查問才發現受騙。顏呼籲市民申貸款時務必向銀行求證，核實員工身分。