稱近三成基層失業 社協促設援助金

近半動用儲蓄 逾四成「食少餐」

社協於本月4至14日訪問336名基層市民，28.5%受訪者表示於5至7月期間失業，當中逾75%連續失業3個月或以上，近半受訪者表示要動用儲蓄，更有43.5%稱要「食少餐」；60.4%感到精神壓力大，甚至失眠。疫情下許多服務轉至網上，惟不少基層市民不懂上網，僅20%受訪者循網上渠道找工作。

遭裁廚工欲考保安 疫下培訓停

於旺角租住牀位的阿基說，此前於酒店擔任外判洗廚房工人，但隨政府實施多項社交距離措施，酒店餐飲減少，相關人手需求大減，阿基至今失業半年。他曾考慮轉行做保安，但疫情下培訓班取消，令他無法考獲保安牌。阿基希望自力更生，不想依靠綜援，現只餘數千元積蓄度日。

「洗碗論」感無奈 大學畢業生拒與基層爭

有大學學位的Karen，其母4年前因中風花光積蓄治病，Karen於2017年大學畢業後成家中經濟支柱，投身名店零售工作，但疫情下公司裁員，其胞弟同告失業。她說，已寄出大量求職信，均石沉大海，現時日食一餐「當減肥」，又經常失眠，影響情緒。

Karen對於政務司長張建宗說「洗碗都是工作經驗」感到無奈，更稱現時「洗碗都唔請人」，亦擔心與基層競逐低技術職位會影響基層生計，現時僅靠儲蓄度日。

社協社區組織幹事施麗珊批評政府保就業計劃只保障僱主，基層打工仔難以直接受惠，促請政府設立短期失業援助金，以援助失業者3個月至1年，金額應為原有職位的薪金六成或以上。