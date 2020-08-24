搗3700萬元走私 檢12寵物狗 均有晶片 疑居內地飼主為避檢疫偷運

正聯絡狗主落口供 不排除檢控

海關海域調查組指揮官張國賢表示，檢獲的狗包括一隻拉布拉多、3隻松鼠、4隻貴婦、兩隻約瑟爹利、一隻摩天使及一隻混種狗，體內均有晶片，反映有人飼養，正透過漁護署聯絡狗主錄口供，若有足夠證據或會檢控；狗暫交由愛協照顧。海關呼籲狗主以正常途徑將狗運出境，又稱若狗體內有晶片、打齊防疫針，檢疫人員證實安全健康，便會即時放行，只有文件不齊或不健康才需檢疫30天。愛協回覆查詢稱，案件仍在調查，暫不便透露狗的情况。

根據漁護署網頁，市民可自備車輛經深圳灣口岸或落馬洲陸路口岸運送貓狗出境，每人每次可帶一頭貓或狗，出口前10天內須委託私家獸醫簽發健康證書，根據中國當局要求列出寵物健康狀况，並帶同該健康證書及防疫紀錄卡到漁護署申請加簽蓋章。

水警上周五晚上8時許，於梅窩碼頭附近石壆發現有人從3輛貨車搬運貨物至兩艘快艇，懷疑正在走私，遂採取行動，8名男子隨即登上快艇，水警小艇在海上追截，快艇拒絕停下，人員其後於長洲對開海面截停其中一艘快艇，另一艘快艇則逃離香港水域高速往內地方向駛去。

檢Lafite紅酒名牌袋 拘兩內地漢

人員於快艇及岸上共檢獲202箱貨物，包括日本空運到港的高價食材、乾鮑、每支約值3萬元的Lafite紅酒，另有電子產品、名牌手袋等，市值約3700萬元，貨物相信原計劃運到廣東，即場拘捕29歲梁姓及25歲陳姓男子。同時於快艇檢獲4個共放有12隻狗的膠籠，環境狹窄。經調查後，兩名被捕內地男子涉嫌非法入境、殘酷對待動物、企圖輸出未列艙單貨物、拒絕停航、危害他人海上安全，案件交由海關及水警總區重案組接手。