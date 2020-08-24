盼消「僅辦遙距」誤解 公大徵集改名

兩成學生反對 校長：因有隔閡

公大前身為「香港公開進修學院」，1989年由政府創辦，1997年正名為大學後，校名已沿用逾20年。黃玉山稱，各地的公開大學（Open University）早期以提供遙距課程為目標，不論學生學歷，故「公開大學」一詞有其歷史意義，但公大近年已轉型主辦全日制課程，雖為自資院校，架構與其他資助大學類同，故公大仍稱為公開大學是「名實不符」。

黃玉山說，坊間仍存不少誤解，對學生及教職員造成困擾。他舉例，不少學生反映，求職時僱主以為公大不論學歷招生，而有教員就學術研究到海外交流時，亦因校名被問「公開大學會做研究的嗎？」他更稱有政府高官探訪公大時不知其開設全日制課程。他認為，公大已「完成歷史任務」，要開展新階段，強調改名一事並非要與過去撇清關係，希望改校名可令學生受惠。

稱有高官不知設全日制課程

黃玉山稱，去年公大創校30周年，校董會會議上討論公大未來方向，校方下定決心成立小組及諮詢。大學名稱評選委員會秘書梁汝照說，校方自去年4月開始諮詢教職員、校友及學生代表等，絕大部分反應正面，校方亦曾就擬改校名一事做網上諮詢，約260名學生中，七成學生支持，兩成學生反對。

指七成學生支持 冀兩年內完成

校友、教職員、學生及市民等今日起可經網頁提出建議（見表），校方收集建議後，會由大學名稱評選委員會開會選出新校名，其後提交至立法會審議，暫未可預料需時多久，但理想情况為一年多至兩年。