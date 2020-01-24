來年DSE中文科擬刪口試、校本評核

範文減兩篇 教師憂鋪路永撤口試

教協理事、中文科教師王美琪認為修訂效用「不是太大」，「已教完範文，學生最多溫少兩篇，好過無」。她稱取消口試有隱憂，因始終有學生較精於口語溝通，「對他們有打擊」，但亦諒解做法，因升中六生讀中五時已停課4個月，難以做小組討論練習，「如今亦復課無期，丟底七八個月沒有練習」，認為取消是無可厚非，讓教師釋放時間集中教其他卷。

今年DSE中文科亦因疫情取消口試卷別，王美琪擔心連續兩年取消口試，長遠為取消口試卷鋪路。考評局早前宣布精簡SBA安排，王稱，不少學校現階段已完成大部分SBA，不解為何要取消SBA評核，對考生而言也不知是利或弊。

考評局：正與學界商討 稍後公布

考評局表示，正與學界商討，進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制定合適方案以交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。教育局稱，正與考評局研究不同的方案。