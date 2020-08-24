蒐證失當致槍會上月脫罪 打亂執法部署

官稱「技術脫罪」 促槍會跟進

香港槍會1949年成立，1973年從葵涌遷至荃錦公路旁，比1979年設立的大欖郊野公園更早成立，1961年已獲政府批出私人遊樂場土地契約在現址運作。槍會部分土地位於郊野公園內，與引水道相隔僅數十米，受多個部門監管。去年事件曝光後，不止水務署調查蒐證，惟後來只有水務署提票控，知情人士稱，有部門原待法庭裁決後執法，結果槍會脫罪，而在限聚令下槍會亦停止射擊活動，故暫未能行動。

污染水庫無力善後 美槍會結業

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝稱，射擊活動常用的鉛彈引起的環境污染問題，在外國亦曾惹爭議，甚至對簿公堂，例如1963年在美國加州卡斯特羅谷公園（Anthony Chabot Regional Park）開業的槍會Chabot Gun Club，遭當局指長年使用鉛彈射擊，污染附近水庫，槍會因無力支付2000萬美元（約1.56億港元）清理及善後費，於2016年結業。

另一在康湼狄格州營運近70年的老牌槍會The Remington Gun Club，被指釋放多達500萬磅（約227萬公斤）子彈鉛粒及1100萬磅（500萬公斤）有害碎片到鄰近水域，逾半鴨子吸入導致急性鉛中毒，蠔及青口等海產含鉛水平亦較正常高10倍，受影響的漁民興訟最終勝訴，槍會於1986年關閉。

澳洲各地政府則有指引規管靶場，從而減低對環境影響，維多利亞省政府去年便發出指引，鼓勵使用不含鉛子彈、以人工植被減低子彈碎片擴散，以及要求槍會制訂措施減少霰彈槍的彈藥擴散範圍。