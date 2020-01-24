槍會周邊污染未改 水署：更嚴謹蒐證 環團促保食水安全 會方：限聚下已停 不解射擊物來歷

水署：仍見殘餘物 漁署：槍會稱跟進

水務署表示，該署定期巡查槍會附近山坡及引水道時，仍不時發現有射擊殘餘物，該署正尋求法律意見，並汲取上次檢控經驗，以作更嚴謹蒐證工作，如有證據證明有人違反《水務設施條例》引致水務設施的水被污染，會提出檢控及追收有關費用。地政總署稱，按地契槍會可在批地範圍內進行射擊活動，但必須符合相關法例要求及地契條款，發言人稱荃灣葵青地政處曾去信槍會，提醒其需妥善清理其運作殘餘物，若證實有違反地契條款，該處會採取執法行動。

漁護署指出，槍會今年上半年回覆該署稱，將每月視察重疊範圍內射擊物累積情况，並會因應需要和實際情况採取適當跟進行動以減少射擊殘餘物累積。不過該署稱，最近定期巡視中仍發現重疊範圍有射擊殘餘物，該署已多番提醒槍會應就完成的清潔行動交代詳情，但至今未收到槍會回應。

綠惜地球去年5月揭發，位於大帽山近川龍的香港槍會附近山坡及引水道，出現大量霰彈槍子彈鉛珠、膠塞及飛靶碎片，矛頭直指槍會。事件牽涉多個部門，惟事後只有水務署票控槍會，案件上月完成審訊，槍會罪名不成立。

環團：下坡有座10平方米膠塞山

本報記者上周一隨綠惜地球及本土研究社往香港槍會後山一帶，記者沿大橋村口附近城門引水道而行，發現引水道內出現橙色飛靶碎片，靠近山坡一邊引水道上方加裝了擋板，阻止山坡上有雜物跌下，綠惜地球環境倡議總監朱漢強稱，去年未見擋板，應是後來加裝。

記者沿引水道小路走上槍會後山長滿樹木的山坡，該處豎立了香港槍會的警告牌，地圖顯示該處為大欖郊野公園範圍。現場所見，林地佈滿大量鉛珠、膠塞及飛靶碎片，估計佔地逾半個標準足球場。朱漢強說，下坡位一處佔地約10平方米出現一座膠塞山，腳踏上去鞋子也被掩埋，估計積聚多年未有清理。

憂撤限聚後再有污染 募義工監察

對於香港槍會回應近期已停止射擊活動，朱漢強要求槍會澄清後山大量鉛珠、膠塞及飛靶碎片是否與其無關。他表明，政府稍後取消限聚令，槍會恢復運作，綠惜地球計劃徵集義工，監察槍會附近引水道，若發現有子彈廢物落入引水道，會為部門提供人證物證。

本研社質疑違契 促地署研收地

本土研究社成員陳劍青說，部分膠塞及飛靶碎片外表殘舊，估計多年未清理，質疑地政總署為何未有巡查及執法；又質疑槍會涉違反地契中保障食水安全的條款，要求地政總署採取行動，若有證據應考慮收回槍會土地。他稱政府以象徵式租金將佔地約70萬平方呎土地租予槍會，而槍會收取高昂入會費，認為槍會有能力清理子彈廢物，亦有責任履行地契條款。

明報記者 馬耀森